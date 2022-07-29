Acclimate V0.7.7

Release Notes
KNOWN ISSUES
• ANIMATIONS NOT SYNCED
• FOOTSTEP SOUNDS PLAY TWICE
• PLAYER CAN RUN THROUGH COLLIDERS
• SLIGHT LAG WHEN CHOPPING TREES
CHANGES & FIXES
• ADDED A CONTROLS VIEW IN THE SETTINGS MENU SO PLAYERS DON’T HAVE TO GUESS CONTROLS
• INCREASED SEASON LENGTH
• TERRAIN IMPROVEMENTS
• ADDED MORE FUNCTIONALITY TO THE SETTINGS MENU
• FIXED EXCESSIVE VOLUME ISSUE
• FIXED AN ISSUE WITH LOADING GAME SETTINGS
• WEATHER STAYS LONGER IN EACH STATE
• YOU CAN NOW SEARCH CARS AND OTHER OBJECTS FOR PARTS, FOOD, RESOURCES OR WEAPONS (ITEMS ARE NOT FULLY RANDOMIZED AS OF YET)
• FIXED SHADOWS ONLY SHOWING IN A WEIRD CIRCLE
• FIXED MISSING SHADOWS IN BUILDINGS
• FIXED AND ISSUE WHERE THE CHARACTER WOULD FALL SLOW
• FIXED AN ISSUE WHERE THE CHARACTER COULD ONLY JUMP IN PLACE
• ADDED PLACEABLE CAMPFIRES ALONG WITH OTHERS RANDOMLY PLACED THAT CAN BE LIT
• FIXED AN ISSUE WHERE LOAD GAME DOES NOT DISPLAY CANNOT LOAD WHEN NO SAVE IS FOUND
• CHOPPING TRESS NOW ALSO DROP STICKS
• MOVED GRASS AND OTHER TERRAIN DETAILS TO A NEW RENDER ENGINE FOR SMOOTHER AND MORE STABLE FPS
• ADDED MORE ITEMS FOR THE PLAYER TO PICKUP
• TERRAIN WORK IS NOW COMPLETE FOR 3 POIS
• UPGRADED TO THE NEW INPUT SYSTEM WITH SUPPORT FOR CONTROLLERS (CURRENTLY WITH BASIC FUNCTIONALITY
• FIXED AN ISSUE WITH CHARACTER JITTERING ON SLOPES
• FIXED OCEAN CLIPPING WHEN STANDING IN SHALLOW POOLS OF WATER
• ADDED DYNAMIC MENU BACKGROUND THAT’S USES THE PLAYER’S LAST SAVE
• CHARACTER CAN NOW BE CONTROLLED WHEN JUMPING OR FALLING
PACKAGE UPDATES
• UPGRADED TO NATURE RENDERER 2021.1.4
Changed files in this update