虚幻5整体重构

优化场景细节

优化技能效果

调整ai属性,大幅减少ai生命值

游戏视角调整为俯视角,

增加更多场景互动

武器箱可掉落大剑、弓箭

调整ai生成方式

Using UE5 to reconstruct the whole game

Optimize scene details

Optimize skill effect

Adjust AI attribute and greatly reduce AI HP

The viewing angle of the game is adjusted to the overhead angle,

Add more scene interactions

The weapon box can drop swords and bows

Adjust AI generation method