-Conductor mode scores are now added to the total score display.

-Scenario release can now also be done by clearing the conductor mode.

-The repeater of starting signal at Hamazono Station has been modified so that it does not light up with a shunting signal.

-Some simplified Chinese translations have been added.

Original text (Japanese)

一部修正のアップデート

・合計得点表示に車掌モードの得点も加算するようにしました。

・シナリオ解放を車掌モードクリアでもできるようにしました。

・浜園駅上り出発反応標識を入換信号で点灯させないように修正しました。

・中国語簡体字の翻訳を一部追加しました。