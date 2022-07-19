1.提高境界丹药的叠加上限
2.修复探险模式有些属性不生效的问题
3.洞府中新增仓库功能，在大殿中
4.提高太古遗宝的堆叠上限
5.灵植支持批量操作
6.奸商又弄了点新玩意来糊弄人了
7.修复了地底岩晶无法触发的问题
8.种子不再能放入纳戒
9.修复未开启的探险地图也能看到的问题
10.修复可以强化不存在的东西的问题
11.裂谷探险御力达标时也无法排除第四个宠物的问题
12.在手工界面显示产出物已使用多少次
13.修复其他已知BUG
懒人修仙传2 update for 19 July 2022
1.0.2.6 更新说明
1.提高境界丹药的叠加上限
Some depots below may not display changed files because our bot does not the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
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