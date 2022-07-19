1.0.2.6 更新说明

1.提高境界丹药的叠加上限

2.修复探险模式有些属性不生效的问题

3.洞府中新增仓库功能，在大殿中

4.提高太古遗宝的堆叠上限

5.灵植支持批量操作

6.奸商又弄了点新玩意来糊弄人了

7.修复了地底岩晶无法触发的问题

8.种子不再能放入纳戒

9.修复未开启的探险地图也能看到的问题

10.修复可以强化不存在的东西的问题

11.裂谷探险御力达标时也无法排除第四个宠物的问题

12.在手工界面显示产出物已使用多少次

13.修复其他已知BUG