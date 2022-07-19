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懒人修仙传2 update for 19 July 2022

1.0.2.6 更新说明

Share · View all patches · Build 9150575 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

1.提高境界丹药的叠加上限
2.修复探险模式有些属性不生效的问题
3.洞府中新增仓库功能，在大殿中
4.提高太古遗宝的堆叠上限
5.灵植支持批量操作
6.奸商又弄了点新玩意来糊弄人了
7.修复了地底岩晶无法触发的问题
8.种子不再能放入纳戒
9.修复未开启的探险地图也能看到的问题
10.修复可以强化不存在的东西的问题
11.裂谷探险御力达标时也无法排除第四个宠物的问题
12.在手工界面显示产出物已使用多少次
13.修复其他已知BUG

Changed files in this update

Depot 1266631
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