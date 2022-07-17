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Phone Seller Simulator update for 17 July 2022

18 July Update Notes

Share · View all patches · Build 9138150 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

TÜRKÇE
* Dil ayarları değiştirildi.*
 Mekan adları artık dile göre değişecek.
Telefon menüsünde değişiklikler yapıldı.
 Tuvalet süresi kısaltıldı.
Bilgisayar menüsündeyken uyarı mesajları ekranda kalıyordu. Bu hata çözüldü.
 Karakterin menüsüne bazı yenilikler eklendi.
"Masa" adında yeni bir öğe eklendi.
 Eşya yerleştirmedeki hatalar düzeltildi.
Artık bir masayı, telefon sehpasını, dikey rafı veya yatay rafı 10 defaya kadar satın aldığınızda kaydedebileceksiniz.
 Yerinizi genişlettiğiniz zamanda oluşan bazı sorunlar vardı. Bu hata düzeltildi.**

ENGLISH
* Language settings have been changed.*
 The place names will now change according to the language.
Changes have been made in the phone menu.
 Toilet time has been shortened.
A bug in the warnings in the computer menu has been fixed.
 Some innovations have been added to the character's menu.
Added a new item called "Table"
 Fixed bugs in item placement.
You will now be able to save a desk , phone stand , vertical shelf or horizontal shelf if you buy it up to 10 times .
 There were some problems when you expanded your place. This bug has been fixed.**

Changed files in this update

Depot 1986971
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