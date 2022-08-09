《风色幻想》系列低价发售，新作LOGO首次曝光！

经典战棋游戏《风色幻想》系列已于今日（8月9日）于Steam发售，首周可享超低折扣价；同日，官方公开了《风色幻想》系列新作《风色幻想SP~封神之刻~Remake》的LOGO。这一次的风色幻想之旅又将开展怎样的激烈冒险，描绘怎样的细腻剧情呢？

《风色幻想》全系折扣活动

《风色幻想》系列的剧情围绕可以实现愿望的究极许愿魔法展开，讲述着一个包含着人与自然的矛盾斗争的深邃寓言和居住在世外桃源的人们的传奇经历。其独特的战斗系统和跌宕起伏的剧情架构多年来深受玩家的喜爱。

《风色幻想》系列现已于STEAM火热发售中，首周单品享8折优惠。《风色幻想》全系列原价总计166元，全系列折扣包现6折价99.60元，发售首周可享4.8折特惠价79.68元。

《风色幻想》STEAM捆绑包包地址：https://store.steampowered.com/bundle/27340/_/



《风色幻想》系列作发售首周折扣一览图

《风色幻想SP~封神之刻~Remake》年内发售

《风色幻想SP：封神之刻》独立于其他的《风色幻想》作品，是一款拥有全新故事、架构的游戏。《风色幻想SP~封神之刻~Remake》正在紧张制作中，将作为《风色幻想SP：封神之刻》的remake版以新作的形式与玩家们见面。那些不曾公开的风色秘密是否仍能凭着幻想之风再次吹动玩家心中的涟漪呢？