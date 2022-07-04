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Acclimate Playtest update for 4 July 2022

Acclimate V0.6.6

Share · View all patches · Build 9055465 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

Release Notes
KNOWN ISSUES
• MAIN SETTINGS MENU DOES NOT SAVE SETTINGS
• CHARACTER CANNOT SWIM
• ARTIFACTING WHEN IN WATER
• SHADOWS MISSING IN BUILDINGS
• LIGHTING FLICKER
• ANIMATIONS NOT SYNCED
• ENEMIES DO NOT DEAL DAMAGE TO PLAYER

CHANGES & FIXES
• UPGRADED THE DESIGN & PERFORMANCE OF THE DIALOG MENU
• ADDED A DEDICATED INVENTORY COPY TO THE CHARACTER MENU
• UPDATED MENU ICONS
• FIXED AN ISSUE WHERE PRESSING PAUSE IN SETTINGS WOULD KEEP THE SETTINGS MENU OPEN
• ITEMS CAN NOW ONLY BE EQUIPED FROM THE CHARACTER MENU
• ADDED CHARACTER DISPLAY FOR CHARACTER 2
• UPDATED THE DIALOG MENU
• FIXED MENUS OVERLAPPING EACH OTHER
• ADDED MORE TERRAIN DETAILS
• FIXED LAG THAT OCCURS AFTER CHOPPING A TREE
• ADDED ANIMALS
• FIXED AN ERROR THE CAUSED THE DIALOG MENU TO NOT REAPPEAR
• FIXED INGAME SETTING MENU
• FPS IMPROVEMENTS
• FIXED RETURNING TO MAIN MENU

PACKAGE UPDATES

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