Acclimate V0.6.6

Release Notes
KNOWN ISSUES
• MAIN SETTINGS MENU DOES NOT SAVE SETTINGS
• CHARACTER CANNOT SWIM
• ARTIFACTING WHEN IN WATER
• SHADOWS MISSING IN BUILDINGS
• LIGHTING FLICKER
• ANIMATIONS NOT SYNCED
• ENEMIES DO NOT DEAL DAMAGE TO PLAYER
CHANGES & FIXES
• UPGRADED THE DESIGN & PERFORMANCE OF THE DIALOG MENU
• ADDED A DEDICATED INVENTORY COPY TO THE CHARACTER MENU
• UPDATED MENU ICONS
• FIXED AN ISSUE WHERE PRESSING PAUSE IN SETTINGS WOULD KEEP THE SETTINGS MENU OPEN
• ITEMS CAN NOW ONLY BE EQUIPED FROM THE CHARACTER MENU
• ADDED CHARACTER DISPLAY FOR CHARACTER 2
• UPDATED THE DIALOG MENU
• FIXED MENUS OVERLAPPING EACH OTHER
• ADDED MORE TERRAIN DETAILS
• FIXED LAG THAT OCCURS AFTER CHOPPING A TREE
• ADDED ANIMALS
• FIXED AN ERROR THE CAUSED THE DIALOG MENU TO NOT REAPPEAR
• FIXED INGAME SETTING MENU
• FPS IMPROVEMENTS
• FIXED RETURNING TO MAIN MENU
PACKAGE UPDATES
Changed files in this update