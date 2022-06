All servers have been reset.

Performance improvements in foundation placement.

Servers now count the number of players logged in

Ramps to jump on bases is no longer possible to build.

Added punji sticks, to place on the ground, player takes damage if stepping.

Added secret mine.

Added new helmets.

Player vendor now contains all free clothes. (Must buy or sell for 25,000 gold coins).

Added ramps to access mountains.

Added ruined castle.

Added new skins.

Improved weapon sound.

Added flat zones to build base.

Interactive trees to collect wood.

Fixed issue with C4 not damaging the foundations of building parts

Fixed plot property zone blocking resource respawn.

Fixed world items that do not use the Replace Empty Item setting.

---------------------PT-----------------------------

Todos os servidores foram resetados

Melhorias de desempenho na colocação de fundações.

Servidores agora contam o numero de jogadores logados

Rampas para pular em bases já não é possivel construir.

Adicionado punji sticks, para colocar no chão, jogador sofre dano se pisar.

Adicionado mina secreta.

Adicionados novos capacetes.

Vendedor de jogador agora contem todas as roupas grátis.(Precisa comprar o vender por 25.000 moedas de ouro).

Adicionado rampas para aceder as montanhas.

Adicionado castelo em ruínas.

Adicionado novas skins.

Som de armas melhorado.

Adicionado zonas planas para construir base.

Arvores interativas para recolher madeira.

Problema fixo com C4 não prejudicando as fundações de peças de construção

Zona de propriedade de plote fixo bloqueando respawn de recursos.

Itens do mundo fixo que não usam a configuração Substituir item vazio.