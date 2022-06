Updating the permanent death system / Обновление системы перманентной смерти

Updating the permanent death system

Since many players have reported too high difficulty game because of the permanent death system, I decided to simplify it, now instead of 10 tries, players will have 20, I think this should make the game a little more friendly to players. Please write your opinion on this.

Обновление системы перманентной смерти

так как многие игроки сообщали о слишком высокой сложности игры из за системы перманентной смерти, я решил ее упростить, теперь вместо 10 попыток, у игроков будет 20, думаю это должно сделать игру чуть более дружелюбной к игрокам. Пожалуйста, напишите свое мнение на счет этого.