Share · View all patches · Build 8976917 · Last edited 21 June 2022 – 08:52:13 UTC by Wendy

Patch Notes

I. Cash shop update

Soccer weapons

Strike towards your goal with these new soccer weapons!

Soccer ARX-160 1 Day - 210 GC

Soccer ARX-160 7 Days - 540 GC

Soccer ARX-160 30 Days - 1,500 GC

Soccer ARX-160 90 Days - 2,660 GC

Soccer ARX-160 (Permanent) - 4,680 GC

Soccer L85A1 1 Day - 200 GC

Soccer L85A1 7 Days - 530 GC

Soccer L85A1 30 Days - 1,450 GC

Soccer L85A1 90 Days - 2,613 GC

Soccer L85A1 (Permanent) - 4,618 GC

Soccer M67 Frag 1 Day - 45 GC

Soccer M67 Frag 7 Days - 160 GC

Soccer M67 Frag 30 Days - 310 GC

Soccer M67 Frag 90 Days - 485 GC

Soccer M67 Frag (Permanent) - 896 GC

MYST - Soccer x1 - 490 GC

MYST - Soccer x7 - 3,069 GC

MYST - Soccer x15 - 5,715 GC



Summer Zharkov character

Great way to celebrate the summer on Combat arms is with the Summer Zharkov.

Summer Zharkov 1 Day - 265 GC

Summer Zharkov 7 Days - 730 GC

Summer Zharkov 30 Days - 1,500 GC

Summer Zharkov 90 Days - 2,328 GC

Summer Zharkov (Permanent) - 4,230 GC

II. Items re-sale

Irina Package (90 Days)

Irina Package (Perm)

MYST - Irina x1

MYST - Irina x7

MYST - Irina x15

Joaquin the Deer Hunter 1 Day

Joaquin the Deer Hunter 7 Days

Joaquin the Deer Hunter 30 Days

Joaquin the Deer Hunter 90 Days

Joaquin the Deer Hunter (Permanent)

MYST-Deer Hunter x1

MYST-Deer Hunter x3

MYST-Deer Hunter x5

Cancer M590 CQB 1 Day

Cancer M590 CQB 7 Days

Cancer M590 CQB 30 Days

Cancer M590 CQB 90 Days

Cancer M590 CQB (Permanent)

Cancer USMC KA-BAR 1 Day

Cancer USMC KA-BAR 7 Days

Cancer USMC KA-BAR 30 Days

Cancer USMC KA-BAR 90 Days

Cancer USMC KA-BAR (Permanent)

Zodaic Cancer Helmet 1 Day

Zodaic Cancer Helmet 7 Days

Zodaic Cancer Helmet 30 Days

Zodaic Cancer Helmet 90 Days

Zodaic Cancer Helmet (Permanent)

Phase Tangle Dual-Kriss 1 Day

Phase Tangle Dual-Kriss 7 Days

Phase Tangle Dual-Kriss 30 Days

Phase Tangle Dual-Kriss 90 Days

Phase Tangle Dual-Kriss (Permanent)

The Sinister Plague (PERM)

Myst-Eternity Cosmetic x1

MYST - Swat Gears x1

MYST - Swat Gears x7

MYST - Swat Gears x15

SWAT Gears Package (Permanent)

MYST-Value (Core) x1

MYST-Value (Core) x7

MYST-Value (Core) x15

III. Item shop removals

Undersea PSG-1 1 Day

Undersea PSG-1 7 Days

Undersea PSG-1 30 Days

Undersea PSG-1 90 Days

Undersea PSG-1 (Permanent)

Undersea AK-47 1 Day

Undersea AK-47 7 Days

Undersea AK-47 30 Days

Undersea AK-47 90 Days

Undersea AK-47 (Permanent)

Undersea M1911 1 Day

Undersea M1911 7 Days

Undersea M1911 30 Days

Undersea M1911 90 Days

Undersea M1911 (Permanent)

MYST - Melissa x1

MYST - Melissa x7

MYST - Melissa x15

MYST-Mega 5 x1

MYST-Mega 5 x7

MYST-Mega 5 x15

MYST-Lightning x1

MYST-Lightning x7

MYST-Lightning x15

Bonus EXP (500%)+GP (500%) Pass x1

Bonus EXP (500%)+GP (500%) Pass x10

Bonus EXP (500%)+GP (500%) Pass x50

Bonus EXP (500%)+GP (500%) Pass x100

Advanced Era M4A1 1 Day

Advanced Era M4A1 7 Days

Advanced Era M4A1 30 Days

Advanced Era M4A1 90 Days

MYST-Kamon x1

MYST-Kamon x7

MYST-Kamon x15

Max Set Package (Permanent)

Alpha-Bravo Gears Package

Viper Package

Eliminator Hauser Package (Silver) (Perm)

Eliminator Hauser Package (Gold) (Perm)

MYST - Asuka Weapons x1

MYST - Asuka Weapons x7

MYST - Asuka Weapons x15

Harlequin 7 Days

Harlequin 30 Days

Harlequin 90 Days

Harlequin Permanent

MYST - IceCrystal x1

MYST - IceCrystal x7

MYST - IceCrystal x15

Taurus MG36 1 Day

Taurus MG36 7 Days

Taurus MG36 30 Days

Taurus MG36 90 Days

Taurus MG36 (Permanent)

Taurus Tomahawk 1 Day

Taurus Tomahawk 7 Days

Taurus Tomahawk 30 Days

Taurus Tomahawk 90 Days

Taurus Tomahawk (Permanent)

IV. Bugs and optimization

Fixed a bug regarding the Health of Agent Irina character when becoming a zombie.