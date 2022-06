-Fixed a problem in train 2069 where the train departure information at Kawarazaki was displayed as a passing train.

-Some elements were added to "Signals and ATS" and "Signs" in the introductory section.

Original text (Japanese)

一部修正・追加のアップデート

・2069列車で河原崎の発車標が通過表示になっていたのを修正しました。

・入門編の信号、標識に一部要素を追加しました。