“The Great VO Challenge” Winners Announced | Helheim Community Event

What’s up guys! We just had an amazing day enjoying marvelous artworks yesterday – yep, it’s all made by you guys! So, today it’s another day for the emotional “Great VO Challenge”.

Let’s check out the Winners of the event. Make some noise and cheer for them!

1st PRIZE x 1:

ID: 650099071004

Server: Dragonrise Island

RUNNER-UP x 2:

Name: 김돌쇠

Server: Jaderock Creek

Name: PoisonPink

ID: 7975481202

Server: Espada Forest

2nd RUNNER-UP x 3:

Name: MrGentleWolf

ID: 333465244353

Server: Espada Forest

Name: AC丨Fryer

ID: 753864780226

Server: Lotus Ash Sea

Name: 大明李成梁!

ID: 1910889345

Server: Jaderock Creek

PARTICIPATION REWARD:

Name: 고운

ID: 470479000227

Server: Dragonrise Island

Name: 댕댕e

ID: 714767970226

Server: Lotus Ash Sea

Name: 王上丶Doryun

ID: 345362554553

Server: Lotus Ash Sea

ID: 869177601002

Server: Lotus Ash Sea

Name: 夕阳红丶敬吾

ID: 613432681004

Server: Dragonrise Island

Name: 归梦

ID: 527214974553

Server: Lotus Ash Sea

Name: BillyBoy

ID: 228373584552

Server: Dragonrise Island

Name: vivi_OwO

ID: 313039984553

Server: Lotus Ash Sea

ID: 506086764552

Server: Lotus Ash Sea

ID: 647778834556

Server: Jaderock Creek

Name: 秦戮

ID: 664966454556

Server: Jaderock Creek

Name: Namyi

ID: 542853884553

Server: Jaderock Creek

ID: 417882104553

Server: Lotus Ash Sea

Name: 巡逻的卫兵

ID: 32988804552

Server: Dragonrise Island

Name: 神天

ID: 506228300227

Server: Dragonrise Island

Name: 西住殿的秋花里

ID: 394149004553

Server: Lotus Ash Sea

Name: 義眼の丁真純一郎

ID: 99088454553

Server: Lotus Ash Sea

Name: TINBO

ID: 904989254552

Server: Dragonrise Island

Name: 王上丶Oyaji

Server: Lotus Ash Sea

Name: 말없는_백호

ID: 893013904556

Server: Jaderock Creek

ID: 284029364553

Server: Dragonrise Island

Name: Jaliqai

ID: 125183794353

Server: Espada Forest

Name: Zephyr丶一星

ID: 473902854553

Server: Lotus Ash Sea

Name: Azzakye

ID: 934927274553

Server: Lotus Ash Sea

Name: Quintino

ID: 84116014353

Server: Espada Forest

Name: 俺も鳥になる!

ID: 240467384556

Server: Dragonrise Island

Name: YURAI

ID: 643594624556

Server: Jaderock Creek

Name: ManoloMaster

ID: 68230820626

Server: Espada Forest

Name: N4gorsky

ID: 842852214353

Server: Espada Forest

Name: 格隆男爵

ID: 785517114552

Server: Dragonrise Island

Name: 执笛曲山河

ID: 694706611004

Server: Dragonrise Island

TIPS: If there is any mistake or you want to update your info after server transfer, just feel free to contact our community manager Violeta.

Discord: [CB_CM]Violeta#4335/QQ: 1284689934

Prepare yourself for battles and have a nice day!