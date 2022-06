UPDATE 12 F

All servers wiped due to new changes.

Added windmill for resource grinding.

Added agricultural production line.

Added fiber plant cultivation, blackberries and coffee.

Added coal and granulated coal.

Added mines with a single entry.

Now player can buy Sell and place in their base.

Now player can manufacture bullets using mill and craft table.

Added gold city tunnel to Vela de Jales Minas.

Added commercial surface in LUKA Post.

Eating coffee gives stamina.

Now C4 has granulated coal cost.

Extended construction neutral zone

--------------PT------------------

Todos os servidores reiniciados com wipe devido as novas mudanças.

Adicionado moinho de vento para moagem de recursos.

Adicionado linha de produção agrícola.

Adicionado cultivo de planta de fibra, amoras e café.

Adicionado carvão e carvão granulado.

Adicionado minas com uma entrada unica.

Agora player pode comprar Vender e colocar na sua base.

Agora player pode fabricar balas usando moinho e mesa de craft.

Adicionado túnel da cidade do ouro ao Vela de Jales Minas.

Adicionado superfície comercial em LUKA Post.

Comer café dá estamina.

Agora C4 tem custo de carvão granulado.

Zona neutra de construção alargada