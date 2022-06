May Top 100 Announcement

This build has not been seen in a public branch.

Congratulations to Storybook Brawl's top 100 players in May! All Legend or higher players have been reset to 3000 and are ready to duke it out again in June.

The full list of Mythic players can be found on the Storybook Brawl Website.

[table][tr][th]Rank[/th][th]Name[/th][th]Rating[/th][/tr][tr][td]1[/td][td]chaotic pl.yr[/td][td]6010[/td][/tr][tr][td]2[/td][td]Arceusisgood[/td][td]6010[/td][/tr][tr][td]3[/td][td]Jameseggs[/td][td]5800[/td][/tr][tr][td]4[/td][td]Matignon[/td][td]5711[/td][/tr][tr][td]5[/td][td]MGrenouille[/td][td]5677[/td][/tr][tr][td]6[/td][td]trynet[/td][td]5594[/td][/tr][tr][td]7[/td][td]Ikarus[/td][td]5336[/td][/tr][tr][td]8[/td][td]swiftwolfgaming[/td][td]5331[/td][/tr][tr][td]9[/td][td]Ribbit[/td][td]5287[/td][/tr][tr][td]10[/td][td]jepsychaleee[/td][td]5261[/td][/tr][tr][td]11[/td][td]EndoZoa[/td][td]5058[/td][/tr][tr][td]12[/td][td]Jebas[/td][td]5033[/td][/tr][tr][td]13[/td][td]Thielan[/td][td]5026[/td][/tr][tr][td]14[/td][td]UrBoyJC[/td][td]5025[/td][/tr][tr][td]15[/td][td]FTX #1 FAN[/td][td]5022[/td][/tr][tr][td]16[/td][td]NuclearGoo[/td][td]5021[/td][/tr][tr][td]17[/td][td]Dont Speak American[/td][td]5020[/td][/tr][tr][td]18[/td][td]Milkems[/td][td]5019[/td][/tr][tr][td]19[/td][td]Greedrame[/td][td]5016[/td][/tr][tr][td]20[/td][td]Redrame[/td][td]5013[/td][/tr][tr][td]21[/td][td]Andy[/td][td]5002[/td][/tr][tr][td]22[/td][td]AntMan[/td][td]5001[/td][/tr][tr][td]23[/td][td]Mx[/td][td]4934[/td][/tr][tr][td]24[/td][td]Quard[/td][td]4927[/td][/tr][tr][td]25[/td][td]Kokodon[/td][td]4923[/td][/tr][tr][td]26[/td][td]thomasjoynt[/td][td]4918[/td][/tr][tr][td]27[/td][td]danjessup03[/td][td]4862[/td][/tr][tr][td]28[/td][td]trialforce[/td][td]4860[/td][/tr][tr][td]29[/td][td]Spitzbub[/td][td]4858[/td][/tr][tr][td]30[/td][td]milk[/td][td]4856[/td][/tr][tr][td]31[/td][td]EchoLawrence[/td][td]4847[/td][/tr][tr][td]32[/td][td]Burning[/td][td]4844[/td][/tr][tr][td]33[/td][td]Yukmouth[/td][td]4835[/td][/tr][tr][td]34[/td][td]Everyday Broom Salesman[/td][td]4828[/td][/tr][tr][td]35[/td][td]Caveretien[/td][td]4827[/td][/tr][tr][td]36[/td][td]Dodeka[/td][td]4817[/td][/tr][tr][td]37[/td][td]Griffen Valentine[/td][td]4809[/td][/tr][tr][td]38[/td][td]BENF[/td][td]4797[/td][/tr][tr][td]39[/td][td]May[/td][td]4791[/td][/tr][tr][td]40[/td][td]Sealed Vessel[/td][td]4791[/td][/tr][tr][td]41[/td][td]Loki Strikes[/td][td]4780[/td][/tr][tr][td]42[/td][td]PoopyPirate[/td][td]4775[/td][/tr][tr][td]43[/td][td]affonso.gu[/td][td]4773[/td][/tr][tr][td]44[/td][td]bnor92[/td][td]4767[/td][/tr][tr][td]45[/td][td]loveOctopus[/td][td]4754[/td][/tr][tr][td]46[/td][td]takkie[/td][td]4752[/td][/tr][tr][td]47[/td][td]GreenLink[/td][td]4751[/td][/tr][tr][td]48[/td][td]roarmalf[/td][td]4741[/td][/tr][tr][td]49[/td][td]OverKarakal[/td][td]4739[/td][/tr][tr][td]50[/td][td]xDingusKhan[/td][td]4735[/td][/tr][tr][td]51[/td][td]wingmanj[/td][td]4734[/td][/tr][tr][td]52[/td][td]Beverino[/td][td]4729[/td][/tr][tr][td]53[/td][td]Spinzaku[/td][td]4722[/td][/tr][tr][td]54[/td][td]randombauer[/td][td]4719[/td][/tr][tr][td]55[/td][td]Dynasty[/td][td]4710[/td][/tr][tr][td]56[/td][td]Infinite[/td][td]4707[/td][/tr][tr][td]57[/td][td]Lute[/td][td]4706[/td][/tr][tr][td]58[/td][td]Mark[/td][td]4702[/td][/tr][tr][td]59[/td][td]EricF[/td][td]4700[/td][/tr][tr][td]60[/td][td]armelpg[/td][td]4687[/td][/tr][tr][td]61[/td][td]Bashiba[/td][td]4680[/td][/tr][tr][td]62[/td][td]ulikunkel[/td][td]4680[/td][/tr][tr][td]63[/td][td]NerdyFiona[/td][td]4674[/td][/tr][tr][td]64[/td][td]Horsethief[/td][td]4666[/td][/tr][tr][td]65[/td][td]mastrblastr[/td][td]4663[/td][/tr][tr][td]66[/td][td]Habboot[/td][td]4659[/td][/tr][tr][td]67[/td][td]SeaCrow[/td][td]4655[/td][/tr][tr][td]68[/td][td]DrZegt[/td][td]4654[/td][/tr][tr][td]69[/td][td]N!k0la[/td][td]4654[/td][/tr][tr][td]70[/td][td]hsmt[/td][td]4651[/td][/tr][tr][td]71[/td][td]markjung89[/td][td]4647[/td][/tr][tr][td]72[/td][td]ChaiNCalleR[/td][td]4647[/td][/tr][tr][td]73[/td][td]Wait4Godot[/td][td]4647[/td][/tr][tr][td]74[/td][td]MeowMixz_V3[/td][td]4646[/td][/tr][tr][td]75[/td][td](AntiprisoteN)[/td][td]4645[/td][/tr][tr][td]76[/td][td]TronsG[/td][td]4644[/td][/tr][tr][td]77[/td][td]N0kiding[/td][td]4644[/td][/tr][tr][td]78[/td][td]RAWRDOG[/td][td]4643[/td][/tr][tr][td]79[/td][td]Minox[/td][td]4637[/td][/tr][tr][td]80[/td][td]Moartel[/td][td]4636[/td][/tr][tr][td]81[/td][td]gordonp16[/td][td]4634[/td][/tr][tr][td]82[/td][td]InstantReplay[/td][td]4634[/td][/tr][tr][td]83[/td][td]ironick[/td][td]4633[/td][/tr][tr][td]84[/td][td]CasuallyRay[/td][td]4633[/td][/tr][tr][td]85[/td][td]fishcat[/td][td]4633[/td][/tr][tr][td]86[/td][td]Candor[/td][td]4631[/td][/tr][tr][td]87[/td][td]CaMooHS[/td][td]4627[/td][/tr][tr][td]88[/td][td]Spidy[/td][td]4627[/td][/tr][tr][td]89[/td][td]ThelebK[/td][td]4626[/td][/tr][tr][td]90[/td][td]Mithfin[/td][td]4624[/td][/tr][tr][td]91[/td][td]TheRake[/td][td]4624[/td][/tr][tr][td]92[/td][td]Wotrope[/td][td]4623[/td][/tr][tr][td]93[/td][td]hausuCat[/td][td]4623[/td][/tr][tr][td]94[/td][td]Gaucheto[/td][td]4621[/td][/tr][tr][td]95[/td][td]assassinofice0[/td][td]4619[/td][/tr][tr][td]96[/td][td]Wothan[/td][td]4617[/td][/tr][tr][td]97[/td][td]Cartyr[/td][td]4615[/td][/tr][tr][td]98[/td][td]nirino[/td][td]4615[/td][/tr][tr][td]99[/td][td]NachoSnax[/td][td]4613[/td][/tr][tr][td]100[/td][td]Snapcaster[/td][td]4613[/td][/tr][/table]