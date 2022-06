Share · View all patches · Build 8855356 · Last edited 2 June 2022 – 00:32:26 UTC by Wendy

Player names appear now

Removed memory test compass (experimental)

Remove folders in game file named KAOS_DEMO22 and KAOS_DEMO2

Thank you for participating in the development of KAOS SURVIVAL.

PT

Nomes de jogadores aparecem agora

Removido bussola para teste de memoria (experimental)

Remova pastas no fiecheiro do jogo com nome KAOS_DEMO22 e KAOS_DEMO2

Obrigado por participar no desenvolvimento do KAOS SURVIVAL