KAOS SURVIVAL 12 E

Update 12_E

2.27

Added sound to doors.

Added landmine (Buy not sell master landmine for 5000 gold, then cost 1000 gold each).

Landmine, owner can remove landmine after placed.

Landmine deals damage to everything it steps on.

Turret now rotates 360 degrees, (Caution on placement may cause placement damage).

corrections

Fix memory consumption.

Removed damage to Turret structures.

Fixed M4A4 camera animation that does not block actions.

Fixed no visible action interaction menu.

Fixed empty build menu option.

Fixed issue with non-weapon slot items kept remaining after disconnection.

Fixed weapon inventory is not destroying with weapon.

Fixed dedicated server save files by duplicating save data.

Fixed bodies that do not destroy inventory when destroyed.

Fixed stocks of disconnect readers not being removed from the server.

Fixed inventories of UI containers do not close when item despawns.

Fixed non-dequip item ignoring container restrictions.

---------PT----------------------

Update 12_E

2.27

Adicionado som a portas.

Adicionada landmine (Comprar no vender a landmine mestra por 5000 moedas de ouro, depois tem um custo de 1000 de ouro cada uma).

Landmine, dono pode remover landmine depois de colocada.

Landmine dá dano a todo o que pisar.

Turreta agora gira a 360 graus, ( Atenção ao colocar pode causar dano na colocação).

Correções

Fix consumo de memoria.

Removido o dano a estruturas de Turreta.

Animação de câmara M4A4 fixa que não bloqueia ações.

Fixo nenhum menu de interação de ação visível.

Opção de menu de compilação vazia fixa.

Problema fixo com itens de slot não-armas mantidos restantes após a desconexão.

Inventário de armas fixas não está destruindo com arma.

Servidor dedicado fixo salvar arquivos duplicando dados de salvamento.

Corpos fixos que não destroem o inventário quando destruídos.

Estoques fixos de leitores de desconexão não sendo removidos do servidor.

Estoques fixos de contêineres UI não fecha quando o item despawns.

Item não-dequip fixo ignorando as restrições do contêiner.