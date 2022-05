Share · View all patches · Build 8807978 · Last edited 25 May 2022 – 15:06:20 UTC by Wendy

UPDATE 1.2.11 :

Fix : Footsteps boost now display the right number of footsetps given.

Fix : Glitch possible on the chapter 2 with flower.

Fix : Room 9 speedrun/glitch now fixed.

Improvement : You can see the version of the game on the main menu (No more "1.0" version display but the right version).