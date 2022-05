KAOS_SURVIVAl_12_C

Share · View all patches · Build 8793801 · Last edited 23 May 2022 – 17:32:21 UTC by Wendy

Update 12_C

Added auto-defense turret to mount. They work even with offline owner.

(Player has to buy a master turret at the seller cost 5000 gold coins) After purchase use this turret to assemble several turrets in your base, cost 5000 gold each. "Turrets deal damage to your structure" Turret deals damage to all players that are not added to the base plot. 15 meters attack.

Added new fertilizer farm zones.

Added more building parts spawn.

Added more zones to find items.

Added 8 gold and iron mines.

Clans can seize mines.

Clothing is now less likely to spawn.

Added "Ruby Lake" dam zone

Added skin a plot pole "Closet".

Added NPC in the defense of fertilizer spawns. (Experimental)

Added, iron prefect bases for players to conquer.

PT

Update 12_C

Adicionado turreta de defesa automática para montar. Funcionam mesmo com dono offline.

( Jogador tem de comprar uma turreta mestra no vendedor custo 5000 moedas de ouro) Após a compra use essa turreta para montar varias turretas na sua base, custo 5000 de ouro cada uma. "Turretas dão dano a sua estrutura" Turreta dá dano a todos os jogadores que não estejam adicionados a plote da base. 15 metros de ataque.

Adicionada novas zonas de farm de fertilizante.

Adicionado mais spawn de partes de construção.

Adicionado mais zonas para encontrar items.

Adicionadas 8 minas de ouro e ferro.

Clãs podem se apoderar de minas.

A roupa agora é menos provável de spawnar.

Adicionado zona de barragem "Ruby Lake"

Adicionado skin a plot pole "Armário".

Adicionados NPC na defesa dos spawns de fertilizante.(Experimental)

Adicionado, bases prefeitas de ferro para jogadores poderem conquistar.