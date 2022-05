Update KAOS_SURVIVAL_12_B

Update 12_B

Plote pole becomes a locker, with 100 meters in round of protection and 150 for another player to place another plote pole. With this, the glich of placing the plot under the foundation is also repaired.

Fixed placement in property zones.

Fixed removal owner not updating other building parts.

Now all buildings can be recycled, returning spent material.

Added 3 secret loot zones.

Added path from Gold City to mountains.

Added building element to loot spawn.

Removed player being able to build inside the mine.

Fixed bug when player dies.

Fixed spawn-body looted weapon with corps.

Fixed destruction loop warning.

PT

Upddate 12_B

Plote pole passa a ser um armário, com 100 metros em redondo de proteção e 150 de outro jogador colocar outra plote pole. Com isso tambem se repara o glich de colocarem a plote de baixo de fundação.

Colocação fixa em zonas de propriedade.

Proprietário de removeção fixa não atualizando outras peças de construção.

Agora todas as construções podem ser recicladas, devolvendo o material gasto.

Adicionado 3 zonas secretas de loot.

Adicionado caminho de Gold City as montanhas.

Adicionado elemento de construção a spawn de loot.

Removido jogador poder construir dentro da mina.

Erro fixo quando o jogador morre.

Arma saqueada fixa de corpo de desova com corpo.

Aviso de loop de destruição fixa.