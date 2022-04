CROWZ Game Guide

– Vehicles Guide –

■ Vehicles Guide 1

In this guide, we will guide you on vehicles, which are as important as the weapons you use in combat.

We will guide you through the specifications of the vehicles, so please make sure to get familiar with them to become an excellent Crow!

■ Contents

This time we will introduce all ground vehicles that you will most likely use in a battle!

[table] [tr][td] Name[/td][td] Buggy [/td] [/tr][tr][td] Type [/td][td] Normal vehicle [/td][/tr] [tr][td] Weapon [/td][td] X [/td] [/tr] [tr][td] Patch [/td][td] X [/td] [/tr] [tr][td] Number of Passengers [/td][td] 2 [/td] [/tr] [/table]

[table] [tr][td] Name[/td][td] Brawler [/td] [/tr][tr][td] Type [/td][td] Normal vehicle [/td][/tr] [tr][td] Weapon [/td][td] X [/td] [/tr] [tr][td] Patch [/td][td] O [/td] [/tr] [tr][td] Number of Passengers [/td][td] 4 [/td] [/tr] [/table]

[table] [tr][td] Name[/td][td] Canyon [/td] [/tr][tr][td] Type [/td][td] Combat vehicle [/td][/tr] [tr][td] Weapon [/td][td] X [/td] [/tr] [tr][td] Patch [/td][td] O [/td] [/tr] [tr][td] Number of Passengers [/td][td] 3 [/td] [/tr] [/table]

[table] [tr][td] Name[/td][td] Road Rover [/td] [/tr][tr][td] Type [/td][td] Combat vehicle [/td][/tr] [tr][td] Weapon [/td][td] O [/td] [/tr] [tr][td] Patch [/td][td] O [/td] [/tr] [tr][td] Number of Passengers [/td][td] 4 [/td] [/tr] [/table]

[table] [tr][td] Name[/td][td] Grizzly [/td] [/tr][tr][td] Type [/td][td] Combat vehicle [/td][/tr] [tr][td] Weapon [/td][td] O [/td] [/tr] [tr][td] Patch [/td][td] O [/td] [/tr] [tr][td] Number of Passengers [/td][td] 5 [/td] [/tr] [/table]

[table] [tr][td] Name[/td][td] Rhino [/td] [/tr][tr][td] Type [/td][td] Tank [/td][/tr] [tr][td] Weapon [/td][td] O [/td] [/tr] [tr][td] Patch [/td][td] O [/td] [/tr] [tr][td] Number of Passengers [/td][td] 4 [/td] [/tr] [/table]

[table] [tr][td] Name[/td][td] Leonid [/td] [/tr][tr][td] Type [/td][td] Tank [/td][/tr] [tr][td] Weapon [/td][td] O [/td] [/tr] [tr][td] Patch [/td][td] O [/td] [/tr] [tr][td] Number of Passengers [/td][td] 4 [/td] [/tr] [/table]



■ Vehicle Guide 2

This time, we will provide information on vehicles that have not been introduced yet.

Let’s dive into aerial, marine equipment, and parachutes. Make sure to check the following information!

■ Contents

Although land combats are most commong, the vehicles shown below are also essential during combat.

[table] [tr][td] Name[/td][td] Sparrow Rocket [/td] [/tr][tr][td] Type [/td][td] Aerial Vehicle [/td][/tr] [tr][td] Weapon Attachment [/td][td] O [/td] [/tr] [tr][td] Patch Attachment [/td][td] O [/td] [/tr] [tr][td] Number of Passengers [/td][td] 6 [/td] [/tr] [/table]

[table] [tr][td] Name[/td][td] Sea Horse [/td] [/tr][tr][td] Type [/td][td] Naval Vehicle [/td][/tr] [tr][td] Weapon Attachment [/td][td] O [/td] [/tr] [tr][td] Patch Attachment [/td][td] O [/td] [/tr] [tr][td] Number of Passengers [/td][td] 7 [/td] [/tr] [/table]

[table] [tr][td] Name[/td][td] Parafoil [/td] [/tr][tr][td] Type [/td][td] Others [/td][/tr] [tr][td] Weapon Attachment [/td][td] X [/td] [/tr] [tr][td] Patch Attachment [/td][td] O [/td] [/tr] [tr][td] Number of Passengers [/td][td] 1 [/td] [/tr] [/table]