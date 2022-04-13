Normal update 1.8.2v

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今天我们更新了一下版本，继续进行了内容的优化、修复和调整，简单的来看一下更新内容。

新内容

添加了白玉楼唱片(主线结束后前往香霖堂用青蛙硬币购买)

调整&优化

现在拥有多个任务的稀客会在对话选项中平铺所有任务选项

现在白天地图全部转为实时加载/释放，这预计会降低约200M运行时的内存占用 ，但是会延长地区传送的加载时间

现在料理时，“其他”类食材变成两列展示

现在在和稀客对话导致稀客等级提升之后会自动触发羁绊任务，不用再对话一次

现在玩家可以在空中存在被投掷物件的情形下查看未被完成的目标订单了

现在因幡帝在奸商状态下也会正常的积累羁绊了

现在司康饼与香煎三文鱼的获得时间提前到红魔馆(之前的存档会自动获得遗漏的食谱)

现在当玩家解锁了妖怪之山，但是还未解锁红魔馆时，不再会显示两地之间的连线了

因为意外的性能消耗，暂时关闭魔理沙符卡的屏幕震动效果

微调了招财猫的动画速度

BUG修复

恶性bug：修复了手柄操作下按键A和B混乱的问题

恶性bug：修复了因幡帝强买强卖的对话时不时停的问题

修复了当玩家在工作场景打开酒水架/保温箱后，上菜界面在选择托盘中元素时无法通过上/下键导航的问题

修复了博丽神社赛钱箱赛钱后依然可以互动的问题

修复了电话机邀请伙伴后不返回上级菜单直接关闭的问题

修复了通过设置界面关闭游戏时，设置的变更不会被保存的问题

修复了部分存档在打电话给伙伴所在的地区时产生错误的问题

修复了当通过稀客对话完成任务时，玩家输入不会禁用的问题

修复了在伙伴为客人端酒水时扔菜并且酒水上完后，如果恰好菜还在空中立马会弹评价的问题

修复了教程里能做凉菜雕花的问题，现在只有点冷豆腐才能正常继续制作

修复了新的开始时按返回键会出现音效的问题

修复了部分10万份CG视觉上存在锯齿的问题

修复了某些场合下，夜间不锁店时白天依然会提示锁店的问题

修复了XBOX，以及DualShock手柄部分功能键定义错误的问题

修复了设置界面一处输入提示错位的问题

修复了白天料理模块中，料理的Tag会被部分遮挡的问题

修复了所有的“※”为“☆”

修复了所有的味“增”为味“噌”

修复了因幡帝有时在工作场景中没有交付任务提示图标的时候（在有任务时）

修复了料理选择模块中，当用户选择的食谱/食材为最后一个（选择后原按钮消失/变得不可用）时，会导致原本被隐藏/变得不可用的按钮中的选择光标仍然可见的问题

修复了“三妖精蹦蹦跳跳大作战”英文版严重溢出的问题

修复了日期中的第一天可能是0的问题

修复了新手教程，提示小跑的按键并不是玩家自定义的按键的问题

OK，这次是个插曲小修复

希望大家玩的更顺畅