感谢各位UP！大更新前小更新一把

谢谢大家对咱们这个新的沙雕游戏的支持，哈哈，毕竟是乐子人沙雕游戏，大家玩个乐子，不用太严肃。我们修改了一些bug和小的细节部分，以及之后我们会更新和添加更多内容，请大家期待

小型修改：

**1.进入各大危险场景时，不再选择5-10-15天时间限制，台式电脑和撤离对讲机都可以随时撤离，无需连续睡觉到某个固定时间，想撤就撤，撤离后仍然会按照生存时间发放奖励。撤离对讲机在1级商店即可购买，价格大幅下降。

2.直播时的随机事件涨粉的比例下调，不然涨粉实在太快，让玩家爽是对的，但爽文都不敢这么爽，咱们涨慢点。

3.有些地方会提示玩家存档。

4.修改一些文本错误和不太起眼的小bug

5.丧尸的种类增加，攻击力稍微增强。

6.各个UP的涨粉梗技能增强，玩家在涨粉慢的情况下，可以更多使用Up们的技能来涨粉

7.粉丝金融交易中心，粉丝涨跌价格加快，大家可以多用交易粉丝的办法赚钱。**

接下来我们就准备进行大型更新了，有不少乐子人玩家喜欢咱们的游戏，这也给了我们继续更新的信心 :D ,我们和大家一样，也希望在牛皮半岛上增加更多的内容，包括纵向的剧情，和横向的探索内容，请大家稍等。

毕竟，这个游戏有点《中年失业模拟器》的外传性质，之后两部作品还会有更多联动，敬请期待