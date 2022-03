March Events

Share · View all patches · Build 8305745 · Last edited 3 March 2022 – 07:06:08 UTC by Wendy



**

Roll Call

**

Get the weapons in demand this March. Make sure that you are present during the Roll Call.

• Event Period: March 1 to March 28

• Mechanics: Just login and check the Roll Call Event tab every day and win 30 days Four-Leaf G11 (30 Days) on the last day!

• Rewards:

[table]

[tr]

[td]Date[/td]

[td]Item Name[/td]

[/tr]

[tr]

[td]1 March[/td]

[td]Boss Battle Ticket II (x1)[/td]

[/tr]

[tr]

[td]2 March[/td]

[td]Turkish Sickle (1 Day)[/td]

[/tr]

[tr]

[td]3 March[/td]

[td]Four-Leaf G11 (7 Days)[/td]

[/tr]

[tr]

[td]4 March[/td]

[td]German Recon Vest (1 Day)[/td]

[/tr]

[tr]

[td]5 March[/td]

[td]Hauser's Machete (1 Day)[/td]

[/tr]

[tr]

[td]6 March[/td]

[td]Silver Coin x5[/td]

[/tr]

[tr]

[td]7 March[/td]

[td]Poland M4A1 (1 Day)[/td]

[/tr]

[tr]

[td]8 March[/td]

[td]Rocco's M14 Hunter (1 Day)[/td]

[/tr]

[tr]

[td]9 March[/td]

[td]Boss Battle Ticket II (x7) [/td]

[/tr]

[tr]

[td]10 March[/td]

[td]AK-12 (1 Day)[/td]

[/tr]

[tr]

[td]11 March[/td]

[td]AK-47 Gold-Plated (1 Day)[/td]

[/tr]

[tr]

[td]12 March[/td]

[td]Four-Leaf B Type 97 (7 Days)[/td]

[/tr]

[tr]

[td]13 March[/td]

[td]Model 1887 (1 Day)[/td]

[/tr]

[tr]

[td]14 March[/td]

[td]Silver Coin x5[/td]

[/tr]

[tr]

[td]15 March[/td]

[td]Boss Battle II Ticket x1[/td]

[/tr]

[tr]

[td]16 March[/td]

[td]Combat Dice x7[/td]

[/tr]

[tr]

[td]17 March[/td]

[td]Weapon Renewal Kit[/td]

[/tr]

[tr]

[td]18 March[/td]

[td]Four-Leaf ASW338LM (7 Days)[/td]

[/tr]

[tr]

[td]19 March[/td]

[td]Mechanical Scanning AK-12 (7 days)[/td]

[/tr]

[tr]

[td]20 March[/td]

[td]MYST-Cyborg Ingram x1[/td]

[/tr]

[tr]

[td]21 March[/td]

[td]G36C (7 days)[/td]

[/tr]

[tr]

[td]22 March[/td]

[td]Party Respawn Token x5[/td]

[/tr]

[tr]

[td]23 March[/td]

[td]M14 Classic (7 Days)[/td]

[/tr]

[tr]

[td]24 March[/td]

[td]SWAT Vest[/td]

[/tr]

[tr]

[td]25 March[/td]

[td]Boss Battle Ticket III (x2)[/td]

[/tr]

[tr]

[td]26 March[/td]

[td]Boss Battle Ticket II (x1)[/td]

[/tr]

[tr]

[td]27 March[/td]

[td]SWAT Helmet[/td]

[/tr]

[tr]

[td]28 March[/td]

[td]SWAT Backpack[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Accumulative Reward[/td]

[td]Four-Leaf G11 (30 Days)[/td]

[/tr]

[/table]



**

Wheel of Fate

**

Spin your luck with this wheel of rewards!

• Event Period:

Event Start: March 1

Event End: Will be included in our announcement of scheduled maintenance in March

• Mechanics: Acquire coins by completing a game. Use the coins acquire to spin the wheel and acquire extra items.

• Items acquirable from using a Silver Coin and Gold Coin:

Wheel of Fate

• Items acquirable from using a Silver Coin and Gold Coin:

[table]

[tr]

[td]Silver Coin[/td]

[td]DURATION/ AMOUNT[/td]

[/tr]

[tr]

[td]FH-Matchstick[/td]

[td]x10[/td]

[/tr]

[tr]

[td]FH-Cloth[/td]

[td]x1[/td]

[/tr]

[tr]

[td]FH-Bullet[/td]

[td]x10[/td]

[/tr]

[tr]

[td]FH-Medal[/td]

[td]x1[/td]

[/tr]

[tr]

[td]FH-Cloth[/td]

[td]x10[/td]

[/tr]

[tr]

[td]FH-Matchstick[/td]

[td]x5[/td]

[/tr]

[tr]

[td]FH-Medal[/td]

[td]x10[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Don Pedro Sword[/td]

[td]7 Days[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Balanced Vest[/td]

[td]1 Day[/td]

[/tr]

[tr]

[td]First Aid Kit[/td]

[td]1 Day[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Metal Anti-Flash Goggles[/td]

[td]7 Day[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Safety Goggles Desert[/td]

[td]7 Day[/td]

[/tr]

[/table]

[table]

[tr]

[td]Gold Coin[/td]

[td]DURATION/ AMOUNT[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Four-Leaf G11[/td]

[td]1 Day[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Four-Leaf G11[/td]

[td]7 Days[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Four-Leaf G11[/td]

[td]30 Days[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Four-Leaf G11[/td]

[td]90 Days[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Four-Leaf B Type 97[/td]

[td]1 Day[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Four-Leaf B Type 97[/td]

[td]7 Day[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Four-Leaf B Type 97[/td]

[td]30 Days[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Four-Leaf B Type 97[/td]

[td]90 Days[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Asuka MP5-RAS[/td]

[td]1 Day[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Asuka MP5-RAS[/td]

[td]7 Days[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Asuka MP5-RAS[/td]

[td]30 Days[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Asuka MP5-RAS[/td]

[td]90 Days[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Asuka XM-8[/td]

[td]1 Day[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Asuka XM-8[/td]

[td]7 Day[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Asuka XM-8[/td]

[td]30 Days[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Asuka XM-8[/td]

[td]90 Days[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Four-Leaf ASW338LM[/td]

[td]1 Day[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Four-Leaf ASW338LM[/td]

[td]7 Days[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Four-Leaf ASW338LM[/td]

[td]30 Days[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Four-Leaf ASW338LM[/td]

[td]90 Days[/td]

[/tr]

[tr]

[td]FH-Matchstick[/td]

[td]x3[/td]

[/tr]

[tr]

[td]FH-Cloth[/td]

[td]x3[/td]

[/tr]

[tr]

[td]FH-Bullet[/td]

[td]x3[/td]

[/tr]

[tr]

[td]FH-Medal[/td]

[td]x 3[/td]

[/tr]

[tr]

[td]FH-Medal[/td]

[td]x 3[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Four-Leaf ASW338LM[/td]

[td]1 Day[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Four-Leaf G11[/td]

[td]1 Day[/td]

[/tr]

[/table]



**

Combat Poly

**

Receive rewards on every dice roll, collect additional rewards as you go!

• Event Period:

Event Start: March 1

Event End: Will be included in our announcement of scheduled maintenance in March

• Mechanics: Roll the dice to get the rewards as you go further. Check the Combat Poly Event tab daily.

• Rewards:

[table]

[tr]

[td]Mileage[/td]

[td]Reward[/td]

[/tr]

[tr]

[td]1000 KM[/td]

[td]R870[/td]

[/tr]

[tr]

[td]2500 KM[/td]

[td]Boss Battle Ticket III (x1)[/td]

[/tr]

[tr]

[td]3500 KM[/td]

[td]Four-Leaf B Type 97 (7 Days)[/td]

[/tr]

[tr]

[td]4500 KM[/td]

[td]Asuka MP5-RAS (1Day)[/td]

[/tr]

[tr]

[td]6000 KM[/td]

[td]Four-Leaf ASW338LM (7 Days)[/td]

[/tr]

[tr]

[td]7000 KM[/td]

[td]MYST-Clover (x1)[/td]

[/tr]

[tr]

[td]8500 KM[/td]

[td]Four-Leaf G11 (7 Days)[/td]

[/tr]

[tr]

[td]9000 KM[/td]

[td]MYST-Clover (x1)[/td]

[/tr]

[tr]

[td]9500 KM[/td]

[td]TRG SE (7 Days)[/td]

[/tr]

[tr]

[td]25000 KM[/td]

[td]Four-Leaf B Type 97 (30 days)[/td]

[/tr]

[/table]



**

Survival Pass

**

Claim awesome weapons for FREE when you log in and play daily! But if you get a VIP pass, it will make your Survival rewards even more deadly.

• Event Period:

Event Start: March 1

Event End: Will be included in our announcement of scheduled maintenance in March

• Mechanics: Earn EXP, level up, and get AUG A3 Pioneer Permanent as reward.

• Rewards:

[table]

[tr]

[td]Level[/td]

[td]Free[/td]

[td]VIP[/td]

[/tr]

[tr]

[td]1[/td]

[td]Boss Battle Ticket II 1[/td]

[td]MYST - Steampunk Victorian 2[/td]

[/tr]

[tr]

[td]2[/td]

[td]EXP/GP Boost 300% 3[/td]

[td]EXP/GP Boost 300% 11[/td]

[/tr]

[tr]

[td]3[/td]

[td]Gold Coin 1[/td]

[td]Gold Coin 11[/td]

[/tr]

[tr]

[td]4[/td]

[td]Combat Dice 1[/td]

[td]Boss Battle Ticket II 1[/td]

[/tr]

[tr]

[td]5[/td]

[td]Blood Arena Entrance Ticket 2[/td]

[td]Blood Arena Entrance Ticket 8[/td]

[/tr]

[tr]

[td]6[/td]

[td]Boss Battle Ticket II 1[/td]

[td]25,000 GP[/td]

[/tr]

[tr]

[td]7[/td]

[td]Bush AT-22 (7 Days)[/td]

[td]Harlequin (7 Days)[/td]

[/tr]

[tr]

[td]8[/td]

[td]MYST-Alice Weapon 1[/td]

[td]Baron's Revised M416 CQB (7 Days)[/td]

[/tr]

[tr]

[td]9[/td]

[td]EXP/GP Boost 300% 5[/td]

[td]EXP/GP Boost 300% 11[/td]

[/tr]

[tr]

[td]10[/td]

[td]Boss Battle Ticket II 1[/td]

[td]Boss Battle Ticket II 1[/td]

[/tr]

[tr]

[td]11[/td]

[td]Combat Dice 2[/td]

[td]Combat Dice 5[/td]

[/tr]

[tr]

[td]12[/td]

[td]Blood Arena Entrance Ticket 3[/td]

[td]Blood Arena Entrance Ticket 8[/td]

[/tr]

[tr]

[td]13[/td]

[td]Boss Battle Ticket II 1[/td]

[td]25,000 GP[/td]

[/tr]

[tr]

[td]14[/td]

[td]Valentine's TPG-1 Pro (7 days)[/td]

[td]Banshee's FMG-9 (7 Days)[/td]

[/tr]

[tr]

[td]15[/td]

[td]MYST-Mega 5 1[/td]

[td]Dual Skorpion Vivid Assault (7 Days)[/td]

[/tr]

[tr]

[td]16[/td]

[td]EXP/GP Boost 300% 7[/td]

[td]EXP/GP Boost 300% 11[/td]

[/tr]

[tr]

[td]17[/td]

[td]Gold Coin 10[/td]

[td]Gold Coin 11[/td]

[/tr]

[tr]

[td]18[/td]

[td]Boss Battle Ticket II 1[/td]

[td]Boss Battle Ticket II 7[/td]

[/tr]

[tr]

[td]19[/td]

[td]Blood Arena Entrance Ticket 5[/td]

[td]Blood Arena Entrance Ticket 8[/td]

[/tr]

[tr]

[td]20[/td]

[td]10,000 GP[/td]

[td]25,000 GP[/td]

[/tr]

[tr]

[td]21[/td]

[td]Valentine's Day AUG A3 (7 Days)[/td]

[td]SG556 CAMO (7 Days)[/td]

[/tr]

[tr]

[td]22[/td]

[td]MYST-Epic 1[/td]

[td]Anubis K3 Epic (7 Days)[/td]

[/tr]

[tr]

[td]23[/td]

[td]EXP/GP Boost 300% 10[/td]

[td]EXP/GP Boost 300% 11[/td]

[/tr]

[tr]

[td]24[/td]

[td]Gold Coin 10[/td]

[td]Boss Battle Ticket II 1[/td]

[/tr]

[tr]

[td]25[/td]

[td]Combat Dice 4[/td]

[td]Combat Dice 5[/td]

[/tr]

[tr]

[td]26[/td]

[td]Boss Battle Ticket II 1[/td]

[td]Blood Arena Entrance Ticket *8[/td]

[/tr]

[tr]

[td]27[/td]

[td]25,000 GP[/td]

[td]25,000 GP[/td]

[/tr]

[tr]

[td]28[/td]

[td]Anubis Helmet Rare (7 Days)[/td]

[td]Natural Disaster L96A1 (7 Days)[/td]

[/tr]

[tr]

[td]29[/td]

[td]Anubis Vest Rare (7 Days)[/td]

[td]Tarot: The Death SG550 (7 Days)[/td]

[/tr]

[tr]

[td]30[/td]

[td]AUG A3 Pioneer (3 Days)[/td]

[td]AUG A3 Pioneer (Permanent)[/td]

[/tr]

[/table]



**

EXP & GP

**

This will surely be for every ranger, check the dates for your daily grind.

[table]

[tr]

[td]Start Time[/td]

[td]End Time[/td]

[td]Boost[/td]

[/tr]

[tr]

[td]2022-03-01 00:00[/td]

[td]2022-03-01 23:59[/td]

[td]Carnival Tuesday (300% EXP/ 300% GP)[/td]

[/tr]

[tr]

[td]2022-03-02 00:00[/td]

[td]2022-03-04 23:59[/td]

[td]Start of Lenten Season (200% EXP/ 200% GP)[/td]

[/tr]

[tr]

[td]2022-03-05 00:00[/td]

[td]2022-03-06 23:59[/td]

[td]Weekend Boost (250% EXP/ 250% GP)[/td]

[/tr]

[tr]

[td]2022-03-07 00:00[/td]

[td]2022-03-11 23:59[/td]

[td]International Women's Month Boost (350% EXP/ 350% GP)[/td]

[/tr]

[tr]

[td]2022-03-12 00:00[/td]

[td]2022-03-13 23:59[/td]

[td]Weekend Boost (300% EXP/ 300% GP)[/td]

[/tr]

[tr]

[td]2022-03-14 00:00[/td]

[td]2022-03-16 23:59[/td]

[td]Maintenance Week Boost (250% EXP/ 250% GP)[/td]

[/tr]

[tr]

[td]2022-03-17 00:00[/td]

[td]2022-03-20 23:59[/td]

[td]Saint Patrick's Day Boost (400% EXP/ 400% GP)[/td]

[/tr]

[tr]

[td]2022-03-21 00:00[/td]

[td]2022-03-25 23:59[/td]

[td]Weekday Boost (250% EXP/ 250% GP)[/td]

[/tr]

[tr]

[td]2022-03-26 00:00[/td]

[td]2022-03-31 23:59[/td]

[td]Month End Boost (300% EXP/ 300% GP)[/td]

[/tr]

[/table]