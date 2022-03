Друзі & Друзья. Важное сообщение для всех

Друзі

В цей важкий для України час, Game-Labs хоче висловити слова співчуття та підтримки нашій українській аудиторії та всьому українському народу, членам нашої команди та їх родинам.

Росія розпочала повномаштабну війну проти України, проти демократії та робить себе ворогом усього демократичного та цивилізованого світу. Ми суворо засуджуємо дії російської армії (саме армії, а не народу) проти українського народу та віримо що серед нашої російської аудиторії знайдуться люди які вміють та хочуть шукати правду і доносити її до інших. Ми віримо в людяність російського і білоруського народів, і знаємо що саме в ваших силах припинити цю війну.

Всіх небайдужих ми просимо підтримувати Україну через благодійні фонди та організації.

Слава Україні! Героям Слава!

#SaveUkraine #StopWar

В знак солідарності та протесту проти війни ми оголошуємо на ігрових серверах МИР.

Дорогие Друзья

В это тяжелое для Украины время Game-Labs хочет выразить слова сострадания и поддержки нашей украинской аудитории и всему украинскому народу, членам нашей команды и их семьям.

Российское правительство начало полномасштабную войну против Украины делая себя изгоем всего демократического и цивилизованного мира. Мы осуждаем войну против украинского народа и знаем, что наши игроки против войны из-за которой гибнут люди и страдают все от стариков до малых детей. Мы верим в человечность русского и белорусского народов, и знаем, что именно в ваших силах прекратить эту войну.

Всех небезразличных мы просим поддерживать Украину через благотворительные фонды и организации.

Слава Україні! Героям Слава!

#SaveUkraine #StopWar

В знак солидарности и протеста против войны мы объявляем на игровых серверах МИР.

Dear Friends

During this hard times for Ukraine Game Labs would like to share the words of compassion and support to people of Ukraine, members of our team and their families and friends who are suffering from current tragic events.

Russian government have started a full scale war making itself an outcast of the whole world. We condemn war against Ukrainian people and know that our players are against the war which brings death and suffering to people from old to kids. We believe in humanity of Russian and Belorussian people and know it is possible for you to stop this war.

Those who want to help please support Ukraine through charities.

Glory to Ukraine

#SaveUkraine #Stopwar

In solidarity and protest against the war we declare RVR peace on War Server.