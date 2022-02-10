2022年2月10日 更新说明

【体验调整】
1.已入仕的未婚子女会自动跟未婚武将相恋，需要你同意才能结婚。
2.在设置中勾选“入仕子女自由恋爱”，可禁止子女自由恋爱。
3.新增拜访[许配]，可将自己已入仕的未婚子女许配给未婚武将。
4.新增道具[改名卡]，可更改非历史武将的姓名。
5.将军令、求贤令修改为现役武将就能使用。
6.修复攻占城池后因兵力达到城池上限而造成的兵力损失。
百度贴吧：英雄黄昏
交流QQ群：789031001
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2.在设置中勾选“入仕子女自由恋爱”，可禁止子女自由恋爱。
3.新增拜访[许配]，可将自己已入仕的未婚子女许配给未婚武将。
4.新增道具[改名卡]，可更改非历史武将的姓名。
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