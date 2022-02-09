《古剑奇谭网络版 海外版》2月10日更新维护公告

各位仙家弟子：

《古剑奇谭网络版 海外版》将于2022年2月10日5:30进行例行停机维护。

“长携手”大区全服预计10:00开启。在维护期间，您将无法登录游戏。如果在预定时间内无法完成维护内容，开服时间也将继续顺延。

本次维护更新内容如下：

☆商城更新

通宝商城上新：

通宝商城上架外装【虎鸣春】。

成女体型含【虎鸣红缎】【虎鸣雀金】【虎鸣青翡】【虎鸣彩丝】4色。

成男体型含【虎鸣红缎】【虎鸣墨青】【虎鸣苍山】【虎鸣碧澜】4色。

附赠外观动作【假虎威】，账号下同体型共享。

☆斗法调整

铭锋论剑

铭锋论剑赛季末加速：明性见意四（2300分）以下时，铭锋论剑战阶分的获取速度增加。

斗势境界赛季末加速：当周斗心达2400，并且结算后斗势境界低于凌苍探月·三阶的，斗势境界将提升到凌苍探月·三阶，将在下次结算（2月17日）时生效。

铭锋论剑将将于3月3日结算进入休赛期，进行铭锋论剑不再获得【云锋印】，不再增减战阶分数，战旅榜将于3月3日结算排名。

斗心系统在3月3日后不可获得斗心，3月3日斗势境界结算照常进行。

斗势境界将在3月10日清零重置。

云海争锋将在3月3日进入休赛，仙岛将回收成为中立无主仙岛，云海资源将折算为盟会资金。

☆秘境调整

流花宫禁地【困难】难度，将在2022年2月10日中午12时开启。

☆通用调整

修复积分商城玛瑙葫芦簪可反复购买的问题。

2月10日起开启惜时令加速，每日可获取惜时令上限调整为13个。

完成秘境讨伐、步云任侠、十洲剑试、长安擂台、千秋戏·日常、荡尽修罗，可获得双倍惜时令。

【快速搜索】的搜索内容中添加【游戏设置】和【快捷键设置】中的所有项，点击后可跳转至相应设置界面。

引道琼卷同步开放：

开放普通难度烬木之庭和流花宫禁地、记忆之匣难度一至四、荡尽修罗，装等低于105将为后进新人。

开放斗法内容。

假期减负活动结束。

☆数值调整

记忆之匣开放等级提升至8，记忆之匣奖励提升。

秘文册中可购买120装等的装备。

四方灵蕴匣周上限提升至36。

妖魔试炼奖励提升。

荡尽修罗奖励提升。

普通难度烬木之庭、普通难度流花宫禁地掉落装备数量提升。

开放120装备制造。

1）解锁秘文等级至120，并开启120秘文商店。

2）调整秘文残片转化效率：秘文残片·动态可转化为14个秘文残片·壹零伍，秘文残片·动态可转化为8个秘文残片·壹贰零。

3）秘文残片周上限提高至16个。

请各位仙家弟子互相转告，合理安排游戏时间，提前做好下线准备，维护期间给您带来的不便，敬请谅解。祝大家游戏愉快！

《古剑奇谭网络版 海外版》项目组

2022年2月9日