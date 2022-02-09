20220209更新（更新补丁019）

1、删除周思幼未婚证明支线任务

2、修改了葬爱家族的外部道路

3、冠礼不再给身份证

4、修改了汉泰轮胎厂内外

5、修改了主角与钱雯雯的头像和战斗图

6、修改了一些图块，替换自带素材，增加了越州城各类建筑内部抽湿机

7、修改了胡一贤的对话，交付彼岸花更方便了

8、修正了越州卫生服务中心交付彼岸花不减少的BUG

9、修正了死去的出租车司机的BUG

10、修改了一些NPC头像

11、为九神哥哥和两位小仙女增加了动作，九神阁内还有猴子了

12、削弱了横扫千军和军体拳技能

13、去掉了各个地图的BGM

14、钱虎庄黑旋风李达可以在村长下台后加入队伍

15、修改了石狮堂大量图块的通行问题

16、完善了任喵喵的任务引导

17、增加了一些衣服

18、修正了石狮堂矿区无法获取五花大绑的唐青云的BUG

19、修正了石狮堂矿区左侧出口卡死的BUG

20、修改了胡苏的战斗图

21、修改了张立杰的电脑事件，增加了蜈蚣洞门口的老兵

22、增加了杂裾夫人和洛神灵庙

23、完善了石狮堂李零支线任务

24、丰富了三个神社的装饰，三个神社出售对应的服饰

25、增加了手机菜单，可以查看一些信息，以及收听广播

26、修正了清明神社僵尸语音错误

27、增加了一些新年装饰物