1、删除周思幼未婚证明支线任务
2、修改了葬爱家族的外部道路
3、冠礼不再给身份证
4、修改了汉泰轮胎厂内外
5、修改了主角与钱雯雯的头像和战斗图
6、修改了一些图块，替换自带素材，增加了越州城各类建筑内部抽湿机
7、修改了胡一贤的对话，交付彼岸花更方便了
8、修正了越州卫生服务中心交付彼岸花不减少的BUG
9、修正了死去的出租车司机的BUG
10、修改了一些NPC头像
11、为九神哥哥和两位小仙女增加了动作，九神阁内还有猴子了
12、削弱了横扫千军和军体拳技能
13、去掉了各个地图的BGM
14、钱虎庄黑旋风李达可以在村长下台后加入队伍
15、修改了石狮堂大量图块的通行问题
16、完善了任喵喵的任务引导
17、增加了一些衣服
18、修正了石狮堂矿区无法获取五花大绑的唐青云的BUG
19、修正了石狮堂矿区左侧出口卡死的BUG
20、修改了胡苏的战斗图
21、修改了张立杰的电脑事件，增加了蜈蚣洞门口的老兵
22、增加了杂裾夫人和洛神灵庙
23、完善了石狮堂李零支线任务
24、丰富了三个神社的装饰，三个神社出售对应的服饰
25、增加了手机菜单，可以查看一些信息，以及收听广播
26、修正了清明神社僵尸语音错误
27、增加了一些新年装饰物
靖之元：东海 update for 9 February 2022
20220209更新（更新补丁019）
1、删除周思幼未婚证明支线任务
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