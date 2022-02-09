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靖之元：东海 update for 9 February 2022

20220209更新（更新补丁019）

Share · View all patches · Build 8171968 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

1、删除周思幼未婚证明支线任务

2、修改了葬爱家族的外部道路

3、冠礼不再给身份证

4、修改了汉泰轮胎厂内外

5、修改了主角与钱雯雯的头像和战斗图

6、修改了一些图块，替换自带素材，增加了越州城各类建筑内部抽湿机

7、修改了胡一贤的对话，交付彼岸花更方便了

8、修正了越州卫生服务中心交付彼岸花不减少的BUG

9、修正了死去的出租车司机的BUG

10、修改了一些NPC头像

11、为九神哥哥和两位小仙女增加了动作，九神阁内还有猴子了

12、削弱了横扫千军和军体拳技能

13、去掉了各个地图的BGM

14、钱虎庄黑旋风李达可以在村长下台后加入队伍

15、修改了石狮堂大量图块的通行问题

16、完善了任喵喵的任务引导

17、增加了一些衣服

18、修正了石狮堂矿区无法获取五花大绑的唐青云的BUG

19、修正了石狮堂矿区左侧出口卡死的BUG

20、修改了胡苏的战斗图

21、修改了张立杰的电脑事件，增加了蜈蚣洞门口的老兵

22、增加了杂裾夫人和洛神灵庙

23、完善了石狮堂李零支线任务

24、丰富了三个神社的装饰，三个神社出售对应的服饰

25、增加了手机菜单，可以查看一些信息，以及收听广播

26、修正了清明神社僵尸语音错误

27、增加了一些新年装饰物

Changed files in this update

靖之元：东海 Content Depot 1734641
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