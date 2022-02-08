《巫女契约》 22年2月8日0.83版本更新公告

虽然更新的东西不多但这个版本属实是给我改吐了，好多细节bug反复修。

新作已经开始有进度了，更详细的信息我们会在之后逐步公布（可能是今年中旬或下半年），目前只能告诉大家新作会使用unity引擎，玩法会有更多的创新点；美术上可能会使用动态立绘。

催更群：677723450

当前版本详细更新内容如下：

新增内容

1.新增技能伤害预览

2.新增了【护盾】数值，护盾数值逐日减少，为0时进入防守战；防守战不再依据天数触发

3.新增Steam成就，感谢小狗肠大佬提供的成就API接入方法

4.【尤比塔】新增主动技能【痛击】

5.新增了事件【训练场】，在通过了第一次防守战以后解锁。【训练场】可以习得还未习得的主动技能；同时新增了大量维纳希可习得主动技能（依据等级解锁）。（其他角色暂未完成）

数值和机制调整

1.下调了【撕裂】的伤害值，由原先的额外7点伤害，改为额外0点伤害；【撕裂】降低的防御力，从5点提升为10点

其他调整

1.依据机制挑战，修改了【速射】的动画表现

2.优化了关卡：【探索：格里高利3025】

修复bug

1.修复连续药品合成时消耗不正确bug

2.修复了月亮药剂和星星药剂合成出错的bug

3.修复了使用技能导致地图视野出错的bug

4.修复了反复进入【诺亚0013】关卡会无限获得资源bug

5.修复了部分技能伤害数值错误的bug

6.修复了【速射】的判定问题。原【速射】会根据攻击选择的目标，攻击1-2格或2-3格的敌人，现在统一改为对1-2格的敌人造成伤害，并优化了表现动画

7.修复了【咏巫女】死亡时，【吱吱】的AI错误导致的游戏出错。现在召唤者死亡时召唤物会同时消失