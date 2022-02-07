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a guard walks into a tavern update for 7 February 2022

2月8日 修复旗帜、掮客、度假，

Share · View all patches · Build 8158830 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

本次更新如有遇到bug，请前往qq群679984619敲打我，多谢

1、修复了从第一个版本就困扰着的旗帜光影问题

2、修复了英雄度假的文本显示

3、修复了掮客协助次数用尽后的ui错误

4、重写了UI文本显示的代码，理论上是没问题，如有遇见文本丢失的bug请……qq群……

5、主城增加了一些远处的建筑，烘托下可怜的景深氛围（调色也小改了）

6、增加酒馆老板恢复精力的次数限制（原来无限），喝酒次数也增加为6次了

Changed files in this update

a guard walks into a tavern Content Depot 1536471
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一名卫兵走进了一间酒馆x32 Depot 1536472
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