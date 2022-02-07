【测试版本0.9.2.363】2.7更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后同步到steam默认版本（稳定版本）。

如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。

——————————————————————————————————————————

Bug修复：

修复了使用较低伤害的神通攻击有御金/木/水/火/土悟道的npc时会给对方增加护盾的bug 修复了百里奇还在宁州时向百里家家丁打听会得知百里奇已经出海的bug 修复了第一年赢得英杰会后大城小会任务没有完成的bug 修复了引力术会获得比描述更多的护罩的bug 修复了在某个特定情况下灵剑袭击事件有概率无法触发的bug 修复了玄冰刺词缀说明与技能不匹配的bug 修复了化尘教藏经阁没有土葬轮转阵和土葬迷尘阵秘籍的bug 修复了可以领取两个天魔令的bug 修复了紫菱仙子的师门任务中剿灭妖兽前没有给玄武丹的bug 修复了一些重返天魔眼中的文案错误 修复了再探御剑门和海底遗迹两个任务结束时间没有调整为700年的bug

新年碎碎念：

咸鱼的放假时间结束了。（大悲

照例先修复一波bug。

另外春节前猛肝把能做的都做完了，这周好像没什么可以更新的内容了（望天

另外今天早先更新的362版本会导致一些剧情对话无法正常触发，更新到最新的363版本就好。

——————————————————————————————————————————

一. 测试版本的开放方式：



在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。



二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用



正式版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生

测试版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生test

也可以用这串神秘代码定位到存档位置

%appdata%/../LocalLow/yusuiInc

把上面这串地址放到文件夹地址栏回车就是存档了



三. 测试版本须知



在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。

遇到问题的解决方案

