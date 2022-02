Update Feb/01/2022

Update February/01/2022

v1.8.1.0

Persistence for minigames configuration

Greetings.

Now the information of the fields and settings of each minigame

are permanently saved.

To save the options it is necessary to click on the "Start" button on the

configuration screen of each minigame. In the Boss and

Dungeon is used the "Save" button.

Automatic mode ("Auto" button) is also saved. so it is possible to

configure and select auto mode for the minigames you want,

and next time you open StreamGames they will run

automatically.

This option should have been implemented a long time ago,

we ended up prioritizing other items, improvements and fixes.

Sorry for the delay.

Drop Ball

When the restart button is used the field for the participant

name is not cleared any more. It makes easier to raffle something

to the same viewer over and over again.

If you find any errors or problems, as well as suggestions,

can send via our Discord, Twitter or Email.

See you soon.

Português - BR

Persistência de configuração dos minigames

Saudações.

Agora as informações dos campos e configurações de cada minigame

ficam salvas permanentemente.

Para salvar as opções é necessário clicar no botão "Start" na

tela de configuração de cada minigame. Nos minigames Boss e

Dungeon é utilizado o botão "Save".

O modo Automatico (botão "Auto") também é salvo. Assim é possível

configurar e selecionar o modo auto para os minigames que deseja,

e na próxima vez que abrir o StreamGames, eles serão executados

automaticamente.

Essa opção deveria ter sido implementada há muito tempo,

acabamos dando prioridade para outros itens, melhorias e correções.

Desculpem nos pela demora.

Drop Ball

Quando o botão reiniciar é usado, o campo para o nome do participante

não é mais limpo. Isso torna mais fácil sortear algo para o mesmo

viewer seguidas vezes.

Se encontrarem qualquer erro ou problema, assim como sugestões,

podem enviar através do nosso Discord, Twitter ou Email.

Até breve.