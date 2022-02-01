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Seven Dunes: Curse on the Golden Sand update for 1 February 2022

FIXED ISSUES AND UPDATED. PLEASE START THE GAME AGAIN AND CREATE A NEW PLAYER

Share · View all patches · Build 8121728 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

PLEASE UPDATE AND START THE GAME AGAIN AND CREATE A NEW PLAYER. THE DATA STORED IN YOUR COMPUTER MAY PREVENT YOU FROM PLAYING IF YOU LOAD YOUR PREVIOUS GAME. IF YOU START FROM THE BEGINNING, YOU WILL NOT EXPERIENCE PROBLEMS.

WE ALSO ADDED NEW CHARACTERS AND A SCENE TO THE BEGINNING OF THE GAME.

WE ARE FIXING PROBLEMS FAST.

OUR KEY ISSUE WITH UNITY CONTINUES. THEY ARE DOING THEIR BEST TO SOLVE IT. WE BELIEVE THE GAME WILL BE WITHOUT UNITY LOGO SOON.

THANKS FOR YOUR UNDERSTANDING.

Changed files in this update

Seven Dunes: Curse on the Golden Sand Content Depot 1239031
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