《爱上火车-Last Run!!-》国际中文版现已推出全新后日谈剧情！本次推出的后日谈分为玲奈篇、真闇篇与稀咲篇。其中稀咲篇的剧情将再次来到仲国，深受中文版用户喜爱的西瓜也将再次登场！

本次更新现已免费追加到Steam中文版中，大家对游戏进行更新后，可通过「开始游戏」-「场景选择」或「鉴赏模式」-「影片欣赏」进入全新后日谈的剧情。Enjoy~

另外，我们现正在HIKARI FIELD ONLINE SHOP推出《爱上火车》系列中文版周边特典的通贩！错过之前的中文版特典活动的用户请抓住这次机会！部分商品数量有限，预购从速！

《爱上火车-Last Run!!-》中文版特典套装：https://c1n.cn/HkfUE

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已经在STEAM客户端开启了「自动更新」的用户只要等待客户端自动推送更新，或通过重启STEAM客户端来获取自动更新推送。

关闭「自动更新」的用户请在游戏库列表中，找到「爱上火车-Last Run!!-」，通过点击鼠标右键，选择「属性」，在新窗口中点选「本地文件」选项卡，然后点击「验证游戏文件完整性」按钮来手动更新游戏数据。