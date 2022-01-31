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东方冰之勇者记：序章 update for 31 January 2022

『春节特别篇』现已免费更新！

Share · View all patches · Build 8115286 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

大家好呀，

为了感谢各位玩家们一直以来的大力支持，同时也为了庆祝这新春佳节，我们为‍大家带来了《东方冰之勇者记：序章》的全新内容 ——『春节特别篇

在本次『春节特别篇』的更新当中，玩家需要面对一位大家十分熟悉的东方角色，并且需要与这名角色进行一场极其危险的“弹幕游戏”！

本次『春节特别篇』的更新完全免费，拥有《东方冰之勇者记：序章》 游戏本体便可下载游玩。

Changed files in this update

东方冰之勇者记：序章 个 Depot Depot 1715461
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