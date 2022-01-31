『春节特别篇』现已免费更新！

大家好呀，
为了感谢各位玩家们一直以来的大力支持，同时也为了庆祝这新春佳节，我们为大家带来了《东方冰之勇者记：序章》的全新内容 ——『春节特别篇』
在本次『春节特别篇』的更新当中，玩家需要面对一位大家十分熟悉的东方角色，并且需要与这名角色进行一场极其危险的“弹幕游戏”！
本次『春节特别篇』的更新完全免费，拥有《东方冰之勇者记：序章》 游戏本体便可下载游玩。
Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.
Click anywhere outside the search field to close this popup.
大家好呀，
为了感谢各位玩家们一直以来的大力支持，同时也为了庆祝这新春佳节，我们为大家带来了《东方冰之勇者记：序章》的全新内容 ——『春节特别篇』
在本次『春节特别篇』的更新当中，玩家需要面对一位大家十分熟悉的东方角色，并且需要与这名角色进行一场极其危险的“弹幕游戏”！
本次『春节特别篇』的更新完全免费，拥有《东方冰之勇者记：序章》 游戏本体便可下载游玩。
Changed files in this update