『春节特别篇』现已免费更新！

大家好呀，

为了感谢各位玩家们一直以来的大力支持，同时也为了庆祝这新春佳节，我们为‍大家带来了《东方冰之勇者记：序章》的全新内容 ——『春节特别篇』

在本次『春节特别篇』的更新当中，玩家需要面对一位大家十分熟悉的东方角色，并且需要与这名角色进行一场极其危险的“弹幕游戏”！

本次『春节特别篇』的更新完全免费，拥有《东方冰之勇者记：序章》 游戏本体便可下载游玩。