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AutoChess of Gensokyo update for 30 January 2022

1.25版本更新，守护隙间祈福羁绊重做，平衡性调整

Share · View all patches · Build 8112081 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

平衡性调整

单位调整

伊吹萃香

  • 变大持续时间5s→6s
  • 技能伤害130/200/300+180%200%230%→150/250/350+150%

四季映姬

  • 蓝量70-60
  • 三星技能伤害71→72

芙兰朵露

  • 蓝量70→80
  • 初始蓝量10→30
  • 双抗55→50
  • 技能伤害450%550%1500%→500%500%1500%
  • 技能回复生命值330/550/4000→360/600/3500

圣白莲

  • 蓝量200→220
  • 初始蓝量100→120
  • 技能伤害150/200/1000/→200/250/1200
  • 技能护盾15%20%100%→10%/15%/80%

山女

  • 蓝量80→70
  • 技能伤害140%攻击力→200%攻击力

莉莉白

  • 技能每0.8s回复一次→0.4s回复一次
  • 技能170/220/280→125/185/255

  • 技能回复110/150/240→160/210/280

永琳

  • 技能回复250/350/1250→400/600/1800

  • 技能提升攻速200%300%500%→180%260%450%

帕露西

  • 蓝量80→70
  • 初始蓝量30→40

魔理沙

  • 技能伤害720/960/4800→700/1000/2400

咲夜

  • 技能伤害160%→120%
羁绊调整

竹林

  • 恢复生命由25%35%45%80%-30%45%60%100%
  • 加成20%30%50%80%-15%25%45%75%
  • 回复时间2s-4s

法术

  • 2法术法术单位获得20法强，并获得10法术吸血
  • 4法术法术单位获得40法强，并获得10法术吸血
  • 6法术法术单位获得80法强，并获得20法术吸血
  • 8法术全体单位获得120法强，并获得30法术吸血

竹林

  • 恢复生命由25%35%45%80%-30%45%60%100%
  • 加成20%30%50%80%-15%25%45%75%
  • 回复时间2s-4s
羁绊重做

祈福

  • 2祈福单位获得30双抗与1秒2点法力值
  • 4祈福单位获得50双抗与1秒4点法力值
  • 7祈福全体获得80双抗与1秒5法力值

隙间

隙间单位受到致命伤害时将自己隐藏（隐身）在隙间里免疫伤害

  • 1隙间隐蔽1.5s
  • 2隙间隐蔽1.5s并在这段时间回复50%生命值
  • 3隙间隐蔽2s并在这段时间回复100%生命值

守护

  • 2回合开始时携带一个自身20%生命值的护盾，每次释放技时重置护盾，护盾存在时获得10%免伤
  • 4回合开始时携带一个自身30%生命值的护盾，每次释放技时重置护盾，护盾存在时获得15%免伤
  • 6回合开始时携带一个自身45%生命值的护盾，每次释放技时重置护盾，护盾存在时获得20%免伤
  • 8回合开始时携带一个自身60%生命值的护盾，每次释放技时重置护盾，护盾存在时获得30%免伤

Changed files in this update

TouhouAutoChess Content Depot 1575711
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