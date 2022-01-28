1月28日《侠之信条》版本更新公告

各位大侠好！

游戏上线之后我们收到了大量玩家反馈，并且针对目前存在的部分BUG进行了修复。

此外，关于进入游戏白屏的情况，我们尝试修改了游戏文件的安装路径。如果您遇到白屏的情况，可以尝试卸载游戏，重新下载就会自动变成英文目录了。

如果您有遇到类似情况或者其他BUG，可以加入《侠之信条》BUG反馈群：561027008，进行反馈。

版本更新详细内容：

层出不穷模式：

修改生产次数太多的问题，现在只需要手动生产成功一次就可以自动生产了

步步为营模式：

修改：

1、修复衙门收取首级背包内首级未减少的问题

2、修复上香后无法许愿的问题

3、修复进入二十四衙门无法入门的问题，现在只需要在公告处报名就可以

4、去除日本相关分支并修改相关事件和日本线的结局（如果存档已经在日本支线，可能会出现部分显示问题）

5、修正一些文本描述错误的问题

6、修改部分物品的价格

7、修复原来生产装备与物品无法使用宝石和添加剂的问题

8、移除“提升1000%的伤害，50%攻击自己”该词条

9、修改热人物属性描述，使玩家更加明确各属性的作用

10、修正五毒圣母错误的问题

11、砍树小游戏的数目产出修改，现在获得数量为砍树分/10

12、现在剧情战败血量不再是变为1，而是血量回满

13、在logo显示结束，增加“本游戏剧情纯属虚构，与现实历史、个人、团体、组织等实际存在的人事物一概无关”的说明

14、修复道德值超过100的问题

15、修复道德值超过100后，海盗船长不显示对话的问题

16、修复16：10的电脑显示不全的问题

17、修复钓鱼小游戏无法触发的问题

18、修正小游戏计时不准确的问题

19、增加手动删除存档的功能

20、更换部分对话的立绘

21、修正部分人物骨骼动画

22、修改武学经验数值未取整的问题

23、修正五毒掌的bug

新增：

1、商店、宠物店、黑市增加刷新功能

2、新增部分事件

3、新增三个人物立绘