由于游戏尚且处在修缮阶段，因此在发布后还会持续接收反馈进行调整。在此期间会产生多次或大或小的更新，由此带来的不便希望各位见谅。此外，成就“X55”暂无法通过常规渠道解锁，该成就需要通过游玩营地中向晚房间的游戏机中的某个游戏进行解锁（同时若允许的话，该游戏机还会不定时地加入休闲小游戏）。

以上，由此带来的不便或困扰还望各位见谅

感谢来游玩这个游戏的大家，希望它能让你们喜欢。