13张新CG！团圆番外！攻略对象互动功能！获取方式调整！22.1.28

13张新CG！团圆番外！和攻略对象互动功能！获取方式调整！

-增加近2万字的结局后友情向【大团圆番外·未来可期】，番外中有超多细小分支（达成条件：主角存活，称帝/为王/官职正三品以上；至少4个除栗子糕和攻略对象以外的角色前来赴宴，并其中至少有2人不在主角身边任职，角色赴宴条件各有不同）

-番外中包含Q版【全家福CG】一张，包含皇宫与风信楼外两种背景，只有前来赴宴的角色会出现在CG中（但只要角色来过一次，就会被图鉴中的CG记录，可以通过多周目积累让所有人出现在图鉴中）

-新增3年7月【任无晴】刺杀CG一张

-增加【栗子糕】6年6月攻略线[同游容都事件·喂主人吃果子]CG一张

-增加【黎一一】7年7月攻略线[花灯中的愿望事件]CG一张

-增加【黎双双】7年7月攻略线[相配的面具事件]CG一张

-增加【聂香】7年7月攻略线[送上门的礼物事件·礼物是本小姐]CG一张

-增加【关仙子】6年6月攻略线[戏水事件]CG一张

-增加【任无晴】6年6月攻略线[阳光下的你事件]CG一张

-增加【吴氏】7年7月攻略线[高山、密林，还有你事件]CG一张

-增加【夕芸】6年6月攻略线[燕子风筝事件]CG一张

-增加【玉漏】6年6月攻略线[天作之合事件]CG一张

-增加【雎鸠】7年7月攻略线[互明心意事件]CG一张

-增加【黄婵】7年7月攻略线[菩提树下事件]CG一张

-已打通过以上事件的师爷可直接在CG图鉴里查看

-秦嫫儿和容都王CG仍在加紧绘制中，之后更新补上......

-增加【与攻略对象乞巧后互动】（替代忙里偷闲），让攻略人物多多陪伴！

-栗子糕乞巧后互动功能：6个对话循环、6个事件

-黎一一乞巧后互动功能：5个对话循环、7个事件

-黎双双乞巧后互动功能：5个对话循环、8个事件

-聂香乞巧后互动功能：5个对话循环、8个事件

-任无晴同游容都后互动功能：13个对话循环（有意回避时期/言归于好后）、8个事件

-秦嫫儿乞巧后互动功能：6个对话循环、6个事件

-关仙子乞巧后互动功能：6个对话循环、8个事件

-黄婵乞巧后互动功能：5个对话循环、7个事件

-吴氏乞巧后互动功能：6个对话循环、9个事件

-夕芸乞巧后互动功能：6个对话循环、9个事件

-玉漏乞巧后互动功能：5个对话循环、7个事件

-雎鸠乞巧后互动功能：5个对话循环、6个事件

-容都王乞巧后互动功能：5个对话循环、6个事件

-增加手下秦嫫儿的收集途径：

1）和秦嫫儿初次见面不再局限于黎双双的才艺剧情，只要在第1年选择带手下黎双双出门就可以触发秦嫫儿剧情

2）触发过初见前置后可在3年-4年的【随便逛逛】中遇到秦嫫儿并招收

-增加手下黄婵的收集途径：

1）和黄婵初次见面不再局限于栗子糕的轻功分支。吴氏被打伤或黎双双被野猪撞伤后将触发可以带手下去仁心堂的特殊事件

-增加手下任无晴的收集途径：

1）被任无晴发现行踪的剧情不再局限于2年6月的小吃铺，只要在3年7月之前选择带手下栗子糕出门就可以触发该前置

-增加特殊事件1个

-更新游戏内的【收集全员攻略】（可从养成界面左上角“帮助”按钮中查看）

-结局预览中的主角默认名从“官方”改为“谢信”

-主线任务只需派出一名杀手时，直接点击他人头像即可切换杀手一号，无需先取消已选手下了

-修复无敌模式达成结局【初心】与【桃李满天下】无法立即获得特殊成就【亦师亦友】的bug；有该问题的师爷可以前往游戏标题界面点击左上角“同步成就”按钮直接获取该成就

-修复个别Q版小剧情无法成功记录在事件列表中的问题

-修复雎鸠的乞巧节“互明心意”事件没有记录在事件列表中的问题

-修复黎一一/秦嫫儿/栗子糕参与过祭祀或探路主线任务，及时伞事件却仍显示条件未完成的问题

-修复雎鸠死后在回忆剧情里出场皮肤未重置的问题

-修复预览结局后新开局秦嫫儿出场立绘可能为已恢复容貌的bug

-修复十月花离开后仍能点进季常任务“十月花的客人”的问题

-取消部分特殊事件的体力消耗

-修复已知BUG

-优化部分文本