發布《文字遊戲》v1.1.2 更新。

《文字遊戲》v1.1.2 已發布，新增影片跳轉功能並修正部分機制問題。
感謝各位勇者們積極地在文字中探尋可能，目前新增功能如下：
- 結局影片與製作人員名單跳轉功能
再次感謝陸陸續續出發的勇者們踴躍回報，目前已修正文本及程式錯誤如下：
- 部分文字缺字錯誤修正
- 部分演出中搖桿無法觸發聖器錯誤修正
- 洞窟場景中獲得聖器後程式運行錯誤修正
- 旋轉鎖謎題錯位修正
- 宴會廳場景中物品位置錯誤修正
- 畫作謎題中碎片重疊錯誤修正
- 黑洞場景中攜帶文字遭遇警衛時程式運行錯誤修正
此外，已知目前在下列情況中有一定機率發生程式錯誤，進而造成遊戲關閉或黑屏，團隊目前正全力排除狀況，請大家多多包涵。由於錯誤可能與電腦配置及設備密切相關，如果您在旅程中遇到難以排除的惡性 BUG，導致無法正常推進遊戲進度，請協助我們填寫回饋表單（ https://forms.gle/chE4kUcftxmCiawb7 ），團隊將盡可能協助您修復存檔與進度。
- 無法開啟遊戲或閃退
- 蛇妖戰中死亡數次後閃退（第二章）
- 打字機編輯完成關閉後閃退或黑屏
- 進行二周目時卡頓或閃退
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