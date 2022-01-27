增加25张卡，完善一些接口

新卡：
白色
2|2|3 蓝 每当你的英雄获得生命值时，此生物获得2点护甲
3|1|7 白
4|2|7 蓝 为你的英雄抵挡伤害
2费 蓝 使目标获得1|5
4费 金 使我方牌库，手牌，战场随从 攻击等于生命值
绿色
1|1|2 白 英雄获得2点护甲
3|2|3 蓝 获得3点护甲，抽一张牌
蓝 消耗全部的法力值，获得该值双倍的护甲
6费 紫 对所有敌方随从造成英雄护甲值的伤害
5|5|5 紫 对目标造成英雄护甲值的伤害
黑色：融合
1|2|2 获得一个随机的异能
发现2张恶魔牌
2费 你拥有异能的随从，每一个异能使该随从+1|+1
你的随从获得异能时，此生物也获得该异能
金 8|8|8 死亡时复活，生命值为原来的一半，直到生命值小于1不在复活
蓝色
1|1|2 解除我方场上随从的睡眠状态
2|1|4 使进攻此卡的随从进入睡眠
3费 复制一个目标随从
5费 消灭对手所有睡眠中的随从
6|4|6 使用法术牌时：抽一张牌；抽牌时：对随机敌方单位造成3点伤害
红色
1-1-2 白 对目标随从造成1点伤害，使其+1|+1
2-1-4 蓝 每次受到伤害抽一张牌
3-4-3 紫 进攻时，获得+1|+1
4-4-4 紫 每当一个单位受到伤害时，此单位+1攻击
4-6-4 金 造成双倍的伤害
补充接口
#显示卡牌选项（选项id，卡牌列表,提示文本，可选数量，选中时提示的字符） 用以实现抉择，发现 等
func optShow(optId,cardArr,txt = "",seln = 1,selc = "")
现在可以多选
boss可选数量，随boss池变化
修复hasTabStrict