增加25张卡，完善一些接口



新卡：

白色

2|2|3 蓝 每当你的英雄获得生命值时，此生物获得2点护甲

3|1|7 白

4|2|7 蓝 为你的英雄抵挡伤害

2费 蓝 使目标获得1|5

4费 金 使我方牌库，手牌，战场随从 攻击等于生命值

绿色

1|1|2 白 英雄获得2点护甲

3|2|3 蓝 获得3点护甲，抽一张牌

蓝 消耗全部的法力值，获得该值双倍的护甲

6费 紫 对所有敌方随从造成英雄护甲值的伤害

5|5|5 紫 对目标造成英雄护甲值的伤害

黑色：融合

1|2|2 获得一个随机的异能

发现2张恶魔牌

2费 你拥有异能的随从，每一个异能使该随从+1|+1

你的随从获得异能时，此生物也获得该异能

金 8|8|8 死亡时复活，生命值为原来的一半，直到生命值小于1不在复活

蓝色

1|1|2 解除我方场上随从的睡眠状态

2|1|4 使进攻此卡的随从进入睡眠

3费 复制一个目标随从

5费 消灭对手所有睡眠中的随从

6|4|6 使用法术牌时：抽一张牌；抽牌时：对随机敌方单位造成3点伤害

红色

1-1-2 白 对目标随从造成1点伤害，使其+1|+1

2-1-4 蓝 每次受到伤害抽一张牌

3-4-3 紫 进攻时，获得+1|+1

4-4-4 紫 每当一个单位受到伤害时，此单位+1攻击

4-6-4 金 造成双倍的伤害

补充接口

#显示卡牌选项（选项id，卡牌列表,提示文本，可选数量，选中时提示的字符） 用以实现抉择，发现 等

func optShow(optId,cardArr,txt = "",seln = 1,selc = "")

现在可以多选

boss可选数量，随boss池变化

修复hasTabStrict