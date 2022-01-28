EA Release

中日创作者共同制作的的“历史穿越系”长篇连载————

《神之国的魔法使》今日以“抢先体验（EA）”状态上线 Episode1 部分剧情。

来自中国和日本的乡亲们，加入ＱＱ官方交流群组１０６０３６４５８１一起振兴糕月村吧！

本次上线的EP1作为序章主要是穿越戏码，可以欢乐地游玩。

此时的皋月还是个小孩子。

从EP2开始，剧情开始加速，故事将会变得严肃起来。

完结篇则会在更晚的时间放出，

希望您不论来自中国还是日本，都可以体会到其中的乐趣。