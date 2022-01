WE ARE FOOTBALL - Update 13

Change Notes Update 13

Here is an overview of all the new features and improvements...

It is worth reading through, as there are also many hints and tips on the new features.

International youth camps

Youth camps can now be founded in different countries. The prices may vary.

The quality of the youth players depends especially on the talent pool of the country and the local competition from other clubs. The better a camp is developed, the more players will gradually come forward and can then be signed up later. The centre limits the maximum number to 4, 6, 8 or 10 players depending on its level. The training facilities, the school and the medical centre make the camp attractive for talented players. Weaker players can be sent away again to make room for better ones.

U19 youth camp players can then be transferred to your own youth squad once they have reached the desired performance level.

Money can be saved in the short term by shutting down a camp. You can set up a maximum of 30 camps.

Match

Attendance in the stadium with fan areas, fans stand up during exciting scenes, goal cheers, celebrations with scarves

Pitch damage becomes visible

One-twos, running duels, head injuries, improvements in the representation of goalkeepers in the

match

Special player celebrations

General extension of the available match texts

New team tactics: Crosses, low crosses, attacks through the middle, attacks via the wings, numerical advantage, numerical disadvantage

Extended player talks before the match

Player talks at half-time are now also possible with substitutes

Two more reasons for substitutions: "Playing practice for young players" and "Getting applause"

Allocation of tasks (corners etc.) can also be changed during a match (see “Assignments”)

Goals scored and own goals are shown as small balls in the line-up (like the yellow cards up to now)

Two faster and two slower display levels for the speed of the game scenes (all modes)

New options for player talks

In the player talks section, there are several new options to motivate players in crises. The effects depend strongly on the manager skill "Motivation".

Apologising for statements made in public

Turn frustration into performance: Demanding professionalism

Grip by the idea of honour: regain lost bite, if not otherwise motivated in the short term (e.g. through a team event)

You come out of the slump: Support players in poor form as best you can, even if nothing else works at all

Other innovations

If you expand the ad boards in the stadium, you can now also sell them; the prices are reduced, of course, because they are only visible in the stadium and not on TV

Total number of shirts sold now included in fan merchandise list; season forecast added to merchandise overview, record sales per week and season

Greatly expanded fan comments

Scout orders can now be saved and reused at any time

Higher budgets if you are on the board of directors (can happen after several years working for the same club)

Transfers of the current season are now also displayed directly in the department

50+1 rule can be abolished in Germany (this event cannot happen in the first three seasons)

Enlarged match report, now also with competition name, line-ups, goals, assists and marks; local matches are indicated

Possibility to start again after a long, successful career and also to take over a small club again (out of a running contract)

Display of bans in all competitions in the player info

Line-up in menu, player list: Foot added, Line-up in match: All missing columns added to the right side of the table (age etc.)

The development of form, marks and match results can be displayed as a bar chart in the player info under "Season" for each player

Spying on opposing youth teams possible (via the club info at the bottom right, fees must be paid)

Various statistics have been revised and helpful columns added (especially in the player stats section)

Manager ultimatum and pressure on the manager to deliver positive results at short notice in case of low popularity with the board (<60)

Player re-evaluations are now shown in the annual calendar

Requests for friendly matches for charity possible

Display of gate income after the matchday for all matches

Suggestions for team events by the assistant manager

Assistant manager points out when players could also work on a new position in training

Action points also for successes in the further course of the game, a maximum of 50 points can be collected (so please use them…)

A position can now also be defined for regular players in the rules-based line-up

Development of department managers completely reworked, specific reasons for upgrading and downgrading depending on the position, general criteria improved (colleagues, workload)

Specific reasons for upgrading and downgrading goalkeepers and outfield players, labelling of upgraded and downgraded players for better overview

Career planning for player development, from now on up to 5 training goals can be set, which are then tackled one after the other as far as possible; also possible for youth players

Display of player rating on the screen before the match (man marking etc.)

Print button added for 1st team and reserves

Scouting: all unscouted players now have a neutral grey character icon

Injured list now also includes reserve and youth players

Transfer market tuning

New difficulty level option: Transfer market

Signing of strong players becomes more difficult, they don't come at all anymore or 1 or even 2 action points are required for talking to them

Offers for own players become less if they are not (!) on the transfer market; additional reduction of offers for players with long-term contracts

Tuning linked to the "Negotiations" difficulty level

Tuning linked to the "Negotiations" difficulty level Slightly lower starting offers

Negotiations slightly more difficult, slightly higher loss of patience

General changes

General changes More offers also for weaker players if they are on the transfer list for a long time

Other tuning

Other tuning Improved effort effects and better AI for selecting the effort level

Squads that are too big have an increasingly negative effect on training success, so you have to weigh up whether you really need a new player (from 30 players onwards this has a noticeable effect)

Goalkeeper development aligned with field players

Number of penalty kicks and free kicks saved increased in comparison to post, crossbar, missed

Optimized player generation (fewer GDs, more CDs, DMs, STs instead), number of goalkeepers in the player squads reduced as a result

More differentiated euphoria among fans (match attendances) with regard to the achieved season goal

Higher chances for smaller clubs to achieve long-term fan growth through big successes (includes former successes before update 13)

Improved rating calculation for players with low fitness, stronger impact of fitness on displayed actions, stronger impact of fitness on duels, especially also strong impact on the new running duels

Improved crowd calculation after promotion / fizzled out euphoria

Improved goal threat through wing players

Serious injuries slightly less frequent, concussion now lasts only 21 days, slightly fewer illnesses

Previously extremely frequent injuries at European Championship/World Cup tournaments considerably reduced

Effects of the sporting situation on team spirit adjusted (smaller swings)

Improvements to the team spirit of the strong teams, if the team spirit is high, the team remains concentrated even as the favourite

Deadline day is no longer skipped, even if no suitable players seem to be on the market

Assignment of youth player photos

Youth players can now be assigned a picture. The file format and the directory are the same as for regular players, but the date of birth must not be added to the name. Example: MillerPe.png.

Removed bugs

Video cube is correctly displayed again

Roofs now starting at the correct height again

Corrected goalkeeper gloves

"Regular player" (starting appearances) and "Not enough played" (minutes played) are now mutually exclusive, you are only a regular player if you are not constantly substituted

Text mode: Squads change correctly when the game switches to another match

Resolution of fan bonds now works fine

Investments can now be sorted

Bug in fan development fixed, in the past it was extremely positive at first and then turned negative

Now correct impact of climate certificates, impact of climate neutrality now also works via certificates (e.g. popularity in the public)

Player no longer wants a justification for a substitution in case of injury

Extra youth player on December, 24th is now actually included in the squad

Re-evaluation: Optimization of the evaluation basis for midfielders

Results: Teams were already marked green after the 1st match of a knockout round

Infrastructure: Climate measures like vegan food/ energy-saving light bulbs etc. do not have to be selected again in a new season

Pre-match team talks: After adding points through action points, the previously missing talks did not appear immediately

Marketing campaign for new members now more often has positive effects

Player info: Incorrect contract duration for players without a contract who were on the scouting list has been fixed

Training camp: Calculation was not correct if the sorting function was used

Infrastructure: Progress bar for climate neutrality now immediately updated

HR: Department manager info now with the correct employee

Finally… If you like the update and the game, the development team would be extremely happy if you could write a positive review here on Steam - gladly with your favourite feature and your biggest wish for the future of the game!

For us, it's now on to Update 14!

Best wishes and have fun with We Are Football,

Your We Are Football Team

**Update 13

Hier eine Übersicht über alle Neuerungen und Verbesserungen…

Das Durchlesen lohnt sich, da auch viele Hinweise und Tipps zu den neuen Features enthalten sind.

Internationale Jugendcamps

Jugendcamps können jetzt in verschiedenen Ländern gegründet werden. Die Preise sind je nach Land unterschiedlich.

Die Qualität der Jugendspieler hängt insbesondere vom Talentpool des Landes und der dortigen Konkurrenzsituation durch andere Vereine ab. Je besser ein Camp ausgebaut ist, desto mehr Spieler werden sich nach und nach melden und können dann später verpflichtet werden. Das Zentrum beschränkt die maximale Anzahl je nach Stufe auf 4, 6, 8 oder 10 Spieler. Die Trainingsmöglichkeiten, die Schule und das Medizinische Zentrum machen das Camp für Talente attraktiv. Schwächere Spieler können wieder weggeschickt werden, um Platz für bessere zu schaffen.

U19-Jugendcamp-Spieler können dann in den eigenen Jugendkader übernommen werden, sobald sie die gewünschte Stärke erreicht haben.

Durch Stilllegen eines Camps kann kurzfristig Geld eingespart werden. Maximal kannst du 30 Camps errichten.

Match

Zuschauer im Stadion mit Fanblöcken, Fans stehen bei spannenden Szenen auf, Torjubel, Feierlaune mit Schals

Platzschäden werden sichtbar

Doppelpässe, Laufduelle, Kopfplatzwunden, Verbesserungen bei der Darstellung der Torhüter im Match

Besondere Spielerjubel

Allgemeine Erweiterung der Matchtexte um neue Varianten

Neue Mannschaftstaktiken: Flanken, Flache Hereingaben, Angriffe durch die Mitte, Angriffe über die Flügel, Überzahlspiel, Unterzahlspiel

Erweiterte Spielergespräche vor dem Spiel

Spielergespräche in der Halbzeit auch mit den eingewechselten Spielern möglich

Zwei weitere Begründungen für Auswechslungen: „Spielpraxis für jungen Spieler“ und „Applaus abholen“

Aufgabenverteilung (Ecken etc.) kann auch noch während des Spiels unter „Anweisungen“ geändert werden

Erzielte Tore und Eigentore werden als kleine Bälle in der Aufstellung angezeigt (wie bisher die gelben Karten)

Zwei schnellere und zwei langsamere Darstellungsstufen für die Geschwindigkeit der Spielszenen (alle Modi)

Neue Optionen bei den Spielergesprächen

Bei den Spielergesprächen gibt es verschiedene neue Möglichkeiten, Spieler in Krisen wieder zu motivieren. Die Auswirkungen hängen stark von der Manager-Fähigkeit „Motivation“ ab.

Entschuldigung für Aussagen in der Öffentlichkeit

Frust in Leistung umwandeln: Professionalität einfordern

An der Ehre packen: Verlorenen Biss wiedergewinnen, wenn nicht anderweitig kurzfristig motiviert (z.B. durch ein Teamevent)

Du kommst aus dem Tief: Formschwache Spieler bestmöglich unterstützen, auch wenn gar nichts mehr geht

Sonstige Neuerungen

Baut man im Stadion die Bandenwerbung aus, kann man diese jetzt ebenfalls verkaufen; die Preise sind natürlich reduziert, da nur im Stadion und nicht im Fernsehen sichtbar

Gesamtzahl der verkauften Trikots wird jetzt bei den Fanartikeln mit ausgegeben; Saisonprognose bei den Fanartikeln, Rekordverkäufe pro Woche und Saison

Stark erweiterte Fankommentare

Scoutaufträge können jetzt gespeichert und jederzeit wiederverwendet werden

Höhere Budgets, wenn man im Vorstand ist (Berufung ist nach einigen Jahren bei einem Verein möglich)

Transfers der aktuellen Saison werden jetzt auch direkt in der Abteilung angezeigt

50+1-Regel kann abgeschafft werden (ab der 4. Saison)

Vergrößerter Spielbericht, jetzt auch mit Derbys, Liga, Aufstellungen, Toren, Vorlagen und Noten

Möglichkeit, nach einer langen, erfolgreichen Karriere wieder neu anzufangen und auch aus einem Vertrag heraus wieder einen kleinen Verein zu übernehmen

Anzeigen der Sperren aller Wettbewerbe im Spielerinfo

Aufstellung im Menü, Spielerliste: Fuß ergänzt, Aufstellung im Match: Alle fehlenden Spalten hinten in der Tabelle ergänzt (Alter etc.)

Die Entwicklung von Form, Noten und Spielresultaten kann im Spielerinfo unter „Saison“ für jeden Spieler als Balkendiagramm angezeigt werden

Spionage bei gegnerischen Jugendteams möglich (über das Clubinfo rechts unten gegen Bezahlung)

Diverse Statistiken wurden überarbeitet und um hilfreiche Spalten ergänzt (insbesondere bei den Spieler-Statistiken)

Manager-Ultimatum und Manager-Prüfstand; Druck auf den Manager bei geringer Beliebtheit beim Vorstand (<60) kurzfristig positive Resultate abzuliefern

Spielerneubewertungen werden jetzt im Jahreskalender angezeigt

Anfragen für Freundschaftsspiele für einen guten Zweck möglich

Anzeige der Zuschauereinnahmen nach dem Spieltag für alle Spiele

Vorschläge für Team-Events durch den Co-Trainer

Co-Trainer weist darauf hin, wenn Spieler auch im Training an einer neuen Position arbeiten könnten (wird dann schneller gelernt)

Aktionspunkte auch für Erfolge im weiteren Spielverlauf, maximal können 50 Punkte gesammelt werden

Für gesetzte Spieler kann jetzt in der Regelbasierten Aufstellung auch eine Position festgelegt werden

Entwicklung Abteilungsleiter neu erstellt, spezifische Gründe für Auf- und Abwertungen je nach Position, dazu allgemeine Kriterien verbessert (Kollegen, Auslastung)

Spezielle Auf- und Abwertungsgründe für Torhüter und Feldspieler, Kennzeichnung der auf- und abgewerteten Spieler für bessere Übersicht

Karriereplanung bei der Spielerentwicklung, es können ab jetzt bis zu 5 Trainingsziele eingestellt werden, die dann soweit möglich nacheinander angegangen werden; auch für Jugendspieler möglich

Anzeige der Spielerstärken auf dem Screen vor dem Spiel (Manndeckungen etc.)

Drucken-Button jetzt auch bei 1. und 2. Mannschaft

Scouting: Alle ungescouteten Spieler haben jetzt ein neutrales graues Charakter-Icon

Verletztenliste beinhaltet jetzt auch die Spieler der 2. Mannschaft und die Jugendspieler

Transfermarkt-Tuning

Neue Option Schwierigkeitsgrad: Transfermarkt

Verpflichtung von starken Spielern wird schwieriger, diese kommen gar nicht mehr oder es werden 1 oder sogar 2 Aktionspunkte fällig

Angebote für eigene Spieler werden weniger, wenn diese nicht (!) auf dem Transfermarkt sind; vor allem auch Reduzierung des Herauskaufens bei längerfristigen Verträgen

Tuning gekoppelt an den Schwierigkeitsgrad „Verhandlungen"

Tuning gekoppelt an den Schwierigkeitsgrad „Verhandlungen“ Leicht geringere Startangebote

Verhandlungen etwas schwieriger, leicht höhere Geduldsverluste

[u]Allgemeine Änderungen[/u]

Mehr Angebot auch für schwächere Spieler, wenn diese sich lange auf der Transferliste befinden

Sonstiges Tuning

Verbesserte Auswirkungen und KI beim Einsatz

Zu große Kader wirken sich zunehmend negativ auf den Trainingserfolg aus, es muss also abgewogen werden, ob man wirklich jede Ergänzung auch braucht (ab 30 Spielern wirkt sich das spürbau aus)

Torhüter-Entwicklung an die Feldspieler angeglichen

Anzahl gehaltener Elfmeter und Freistöße erhöht im Vergleich zu Pfosten, Latte, vorbei

Optimierte Spielergenerierung (weniger TWs, dafür mehr IVs, DMs, STs), Anzahl der Torhüter in den Spielerkadern dadurch reduziert

Differenziertere Euphorie bei den Zuschauern hinsichtlich des erreichten Saisonziels

Höhere Chancen kleinerer Clubs durch große Erfolge langfristiges Fanwachstum zu erzielen (berücksichtigt auch alte Erfolge vor dem Update)

Verbesserte Notenberechnung für Spieler mit geringer Fitness, stärkere Auswirkungen der Fitness auf die dargestellten Aktionen, stärkere Auswirkung der Fitness auf die Zweikämpfe, insbesondere auch starke Auswirkungen auf die neuen Laufduelle

Verbesserte Zuschauerberechnung nach Aufstiegen / verpuffter Euphorie

Verbesserte Torgefahr durch Außenstürmer

Schwere Verletzungen leicht seltener, Gehirnerschütterung dauert jetzt nur noch 21 Tage, etwas weniger Krankheiten

Bislang extrem häufige Verletzungen bei EM/WM-Turnieren erheblich reduziert

Auswirkungen der sportlichen Situation auf den Teamgeist angepasst (kleinere Ausschläge)

Verbesserungen an der Teamstimmung der starken Teams, bei hohem Teamgeist bleibt das Team auch als Favorit konzentriert

D-Day kommt ab jetzt immer, auch wenn keine geeignet scheinenden Spieler auf dem Markt sind

Zuweisung Jugendspieler-Fotos

Jugendspielern kann nun ein Bild zugewiesen werden. Das Dateiformat und das Verzeichnis sind wie gehabt, allerdings darf beim Namen das Geburtsdatum nicht angehängt werden. Beispiel: SchmidtPe.png.

Beseitigte Fehler

Videowürfel wird wieder angezeigt

Dächer jetzt wieder im hinteren Teil auf korrekter Höhe

Korrigierte Torwarthandschuhe

„Stammspieler“ (Starteinsätze) und „Zu wenig gespielt“ (Spielminuten) schließen sich jetzt aus, man ist nur noch Stammspieler, wenn man nicht ständig ausgewechselt wird

Textmodus: Kader wechseln korrekt, wenn das Spiel auf eine andere Partie umschaltet

Fehler bei der Auflösung von Fananleihen beseitigt

Anlagen können jetzt sortiert werden

Fehler bei der Fanentwicklung beseitigt, wenn diese zunächst extrem positiv verlaufen war und dann ins Negative gekippt ist (mehr Fans als Einwohner)

Jetzt korrekte Auswirkung der Klimazertifikate, Auswirkungen der Klimaneutralität jetzt auch über Zertifikate korrekt (z.B. Beliebtheit Öffentlichkeit)

Spieler will bei Verletzung keine Begründung mehr für die Auswechslung

Extra-Jugendspieler zum 24.12. wurde nicht in den Kader übernommen

Neubewertung: Optimierungen bei der Bewertungsgrundlage für Mittelfeldspieler

Infrastruktur: Klimamaßnahmen wie Veganes Essen/ Energiesparlampen etc. müssen in der neuen Saison nicht mehr erneut gekauft werden

Ansprache vor dem Spiel: Nach Hinzufügen von Ansprache-Punkten durch AP's erschienen die vorher fehlenden Ansprachen nicht sofort

Marketingkampagne für neue Mitglieder hat jetzt häufiger positive Auswirkungen

Spielerinfo: Falsche Vertragsdauer bei vertragslosen Spielern, die auf der Scoutingliste standen, behoben

Trainingslager: Kalkulation stimmte nicht, wenn vorher die Sortierfunktion verwendet wurde

Infrastruktur: Fortschrittsbalken zur Klimaneutralität aktualisierte erst nach Screenwechsel

HR: Abteilungsleiter-Info jetzt mit dem korrekten Mitarbeiter

Und ganz am Ende haben wir noch eine Bitte: Wenn euch das Update gefällt und ihr das Spiel mögt, würden wir uns im Team extrem darüber freuen, wenn ihr hier auf Steam ein positives Review zu WAF schreiben könntet – gerne mit eurem Lieblingsfeature und eurem größten Wunsch für die Zukunft des Spiels!

Für uns geht es jetzt mit Update 14 weiter!

Viele Grüße und weiterhin viel Spaß mit We Are Football,

Euer We Are Football-Team