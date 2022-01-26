《古剑奇谭网络版 海外版》1月27日更新维护公告

各位仙家弟子：

《古剑奇谭网络版 海外版》将于2022年1月27日5:30进行例行停机维护。

“长携手”大区全服预计10:00开启。在维护期间，您将无法登录游戏。如果在预定时间内无法完成维护内容，开服时间也将继续顺延。

本次维护更新内容如下：

一、【回馈抽奖】开启，豪送千万通宝

本次【回馈抽奖】活动奖励丰富！海量通宝等你来赢，单次最高可抽取【9999绑定通宝】，还有海量尘晶、烟花等精美奖励。累计抽奖达40次额外赠送【挂饰·霜毫雪辉】！

活动时间：2022年1月27日6点至2月10日更新维护前

活动规则：

1.上线即得：活动期间内每日19:00-23:00登录游戏，可免费领取2次抽奖机会。

2.版本目标：每完成一个阶段性版本目标，可领取3次抽奖机会。同一版本目标账号只能领取一次。

3.历史充消：满足金额条件每天登录将获得3次抽奖机会，每满60元可领取3天；

当期充值：满足金额每天登录将获得5次抽奖机会，每满100元可领取5天；

通过历史充消与当期充值方式分别最多可领取15天。

4.历史版本目标与历史充消从2021年8月5日0点起计算，截止至2022年2月10日6点；

当期充值从2022年1月27日6点开启活动起计算，截止至2022年2月10日6点；

二、主题节&商城上新

全新主题节&充消福利开启

活动开启后，完成相关任务可获取惜时令，满足条件可领取尘晶、照影·春禧腾龙。

☆第五季-节令卡开启

购买节令卡解锁高级奖励！激活即可领取头像奖励，并获得下一季节令卡折扣券！

活动规则：

获得节令卡后，满足对应的充消或者惜时令条件，可在界面上领取丰厚奖励，其中账号共享奖励仅可领取一次。

节令卡为账号共享道具，不可重复激活。

活动期间，未购买激活节令卡前积累的充消、惜时令，在激活后也将计算入奖励条件。

本季节令卡持续时间至2022年3月10日5时59分59秒，届时活动期间获得充消、惜时令数额将在下一季活动重新计算，同时需要获得新一季节令卡方可继续参与活动。

☆新一期充消福利开启

累计充消享好礼！

累计消费600通宝可获：挂饰【九景迷离】。

累计消费1200通宝可获：挂饰【竟夕旧梦】。

累计消费1800通宝可获：挂饰【白虎趴趴】。

累计消费2400通宝可获：挂饰【留恋晚笙】。

累计消费2880通宝可获：照影【白虎抱抱】。

累计消费3660通宝可获：挂饰【初墨】。

累计消费4680通宝可获：特效挂饰·月【灯火梅香屏】。

商城上新

☆【旧韶光】主题外装上架

通宝商城上架外装【旧韶光】，含两体型【寸阴荏苒】【似水流年】【易转流晖】【一度棠阴】4色，成女体型附赠外观动作【韶华慢舞】，成男体型附赠外观动作【指间戏法】，账号下同体型共享。

辛丑岁末，年关将近，刚交过稿子的美术小龙人04忙里偷闲，打算趁下一批设计稿尚未开工前先来亿把千秋戏，却不知一场旧年梦境悄然而至……

一针一点思忆，一线一段韶华，满是绣娘对岁月难留的怅然，别具意韵。

全新外装“旧韶光”

全新外装“旧韶光”

外装附带专属动作，旧韶光里，美人曼舞，指间戏法，氛围感拉满~！

全新外装“旧韶光”

☆【榆关丝桐】限时上架

通宝商城限时上架棕发【榆关丝桐】，上架时间为2022年1月27日维护后~2022年2月10日维护前。

☆积分商城挂饰喜庆上架

挂饰【裕满年丰】【辣椒耳坠】【白玉葫芦簪】【玛瑙葫芦簪】上架积分商城。

三、春节活动欢闹开启

春节活动将于1月27日正式开启，趣味武器外观-【糖福禄】【福萝卜】、节庆外装-【鱼龙·戏骋】，参与活动即可获取，仙家弟子们一定要来哦！

新春将至，修仙之人仙法道术也不能荒废，如果增进修为之时还能乐于欢笑，岂不妙哉？龙星商会突发奇想，将三宗弟子平日里使用的武器改头换面：以年岁的糖葫芦、胡萝卜为原型，改造成富有各自门派特色的武器。秦陵之盟温馨提醒：各位仙家不要在饿的时候，把自己的武器吃掉。

武器外观-【糖福禄】

武器外观-【福萝卜】

辛弃疾在《青玉案•元夕》中说：“凤箫声动，玉壶光转，一夜鱼龙舞”，元夕上街逛灯市，看鱼龙舞，节庆气氛呼之欲出。龙星商会委托能工巧匠为马上到来的春节活动准备了一套“鱼龙•戏骋”外装，此款服装别有一番意境。

天降宝箱

辞旧迎新之际，龙星商会的小龙人们也开始了一年一度的库存清点，然而就在一箱箱宝物被运往新仓库的过程中，其中一些竟不翼而飞了…… 这些宝箱不知去了哪里，但根据小龙人得到的最新情报，每隔一段时间，都会有一批宝箱落在世界某处，待人拾取。 每个活动地图每隔3分钟刷新一次天降宝箱小宝箱，先抢先得。每隔15分钟碧油唧·小新会在每个活动地图的随机位置出现，小新停留14分钟后离开，仙家弟子们可从小新处领取奖励，每人每个时间段只可选择在其中一张地图的小新处领一次奖励，每天总共可以领取四次。小新会给前十位找他领奖励的玩家更丰厚的奖励

活动开启地图：长安、江都、终南山麓、上淮清野、怀秀村。

活动时间：每天20:00~21:00

新春送喜

时逢佳节，万象更新，不妨趁此机会探亲访友，为他们献上最真挚的祝福！据茶小乖透露：好多人早就准备好了新年红包，小哥哥 、小姐姐们此时登门拜年，必有好礼相赠！活动期间，准备了新年红包的前辈、亲友身旁都会放置一个装满礼物的小篮子，快去给他们拜年吧！

宝兆丰年

春节临近，嗅宝罗盘似乎也蠢蠢欲动起来，莫非在这片熟悉的大地上，又出现了什么不得了的宝贝？ 赶紧去龙星阵上解封藏宝图，发掘隐藏在其中的浓浓“年味”吧！新年期间，使用藏宝图挖宝，可获得额外的特殊奖励。

假期减负

时间：1月27日~2月10日

假期减负具体规则：

【秘境讨伐】、【血露薇悬赏】、【血露薇悬赏·周常】、【青灯渡魂·半周常】、【妖魔试炼】、【青灯渡魂·首领战】、【荡尽修罗】、【以文入道】、【团队讨伐】、【步云任侠】的部分奖励双倍（包括满级与历程）。

升云令、秘文残片·动态、四方灵蕴匣的获取上限更改为原来的两倍，且活动期间不刷新获得上限。

调休日1月29日、1月30日 上线可选择一键完成日常，限制账号每日1次，需求等级-开光1层，可完成日常包括：秘境讨伐、步云任侠、心念之弦、千秋戏·日常、轰掣真实之境、长安擂台、冰晶敛云、剑鸣、十洲剑试、灵境归影、浴日金笼。

四、数值调整

修复并蒂连理任务线完成后，溯香戒没有升级的问题。

感谢大家的支持与关注，祝大家游戏愉快！

《古剑奇谭网络版 海外版》项目组

2022年1月26日