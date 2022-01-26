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Solargene Playtest update for 26 January 2022

0.8.6

Share · View all patches · Build 8090050 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community
  • Затраты на производство продуктов питания снижены
  • исправлена ошибка навигации в шлюзе
  • показывать приветсвие раннего доступа/playtest при обновлении на новую версию игры
  • добавлен диалог 'Настройки игры', доступный из панели игрока
  • в настройки игры перенесены настройки графики и настроки камеры из панели 'Вид'
  • в настроки игры добавлены настройки аудио
  • в настроки игры добавлен выбор сложности Новичок/Опытный. Сложность можно менять во врмя игры
  • сложность по умолчанию - Опытный
  • сложность при старте миссии 'Колонизация Луны' - Новичок
  • в настройки камеры добавлена регулировка дальности отсечения (расстояние на котором объекты будут становится прозрачными)
  • дальность отсечения до камеры по умолчанию - увеличена
  • улучшено освещение посадочной площадки
  • в настройки графики добавлена регулировка яркости ночи
  • исправлено застревание в земле прилетевших в колонию космонавтов
  • убрано мерцание подсветки курсора

Changed files in this update

Solargene Playtest Content Depot 1794941
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