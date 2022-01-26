- Затраты на производство продуктов питания снижены
- исправлена ошибка навигации в шлюзе
- показывать приветсвие раннего доступа/playtest при обновлении на новую версию игры
- добавлен диалог 'Настройки игры', доступный из панели игрока
- в настройки игры перенесены настройки графики и настроки камеры из панели 'Вид'
- в настроки игры добавлены настройки аудио
- в настроки игры добавлен выбор сложности Новичок/Опытный. Сложность можно менять во врмя игры
- сложность по умолчанию - Опытный
- сложность при старте миссии 'Колонизация Луны' - Новичок
- в настройки камеры добавлена регулировка дальности отсечения (расстояние на котором объекты будут становится прозрачными)
- дальность отсечения до камеры по умолчанию - увеличена
- улучшено освещение посадочной площадки
- в настройки графики добавлена регулировка яркости ночи
- исправлено застревание в земле прилетевших в колонию космонавтов
- убрано мерцание подсветки курсора
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