2022年1月26日服务器维护公告

尊敬的上仙们：
我们将对全区进行停机维护，届时您将无法登陆游戏，维护时间根据实际情况可能会提前或者延后，对您造成的不便，敬请谅解。
维护时间：2022年1月26日10:00-12:00
维护范围：全区
更新内容：
1.1月26日—2月8日开放虎年排行榜活动，全区排行榜第一名可额外获得“iPhone 13 Pro Max 512G”的实物奖励。
2.开放虎年春节活动：
①1月30日—2月6日开放“恭贺新春领红包”活动；
②1月30日—2月15日开放“长假经验不用愁”活动；
③1月26日—2月8日开放“雪照凌霄众人欢、花车道喜为祖国、祝福宝藏众人寻、寻宝奇兵众人夺、仙侠狂欢乐无穷”活动；
④1月26日—2月8日限时出售“8折梵海冥璃礼盒、仙侠令超值包、玄铁铲超值包、寻仙令超值包、采风便当超值包、虎年狂欢卡、仙侠狂欢卡”。
3.虎年春节限时礼出售：
①1月28日—1月31日限时出售“除夕迎新礼”；
②2月1日—2月4日限时出售“春节拜岁礼”；
③2月5日—2月8日限时出售“喜迎财神礼”；
④1月31日—2月8日限时出售“壬寅虎年锦盒”。
4.新增仙尊羁绊解锁的变身技能。
5.新增时光商城，角色在线可获得货币时光玉。
6.调整更新游戏的界面。
7.提高仙童和玄兽药物的叠加上限。
8.非蒸汽平台的用户可至姜乐儿处购买“同庆礼包”。
9.修正部分表情发送失败的问题。
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