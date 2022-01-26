2022年1月26日服务器维护公告

尊敬的上仙们：

我们将对全区进行停机维护，届时您将无法登陆游戏，维护时间根据实际情况可能会提前或者延后，对您造成的不便，敬请谅解。



维护时间：2022年1月26日10:00-12:00

维护范围：全区

更新内容：

1.1月26日—2月8日开放虎年排行榜活动，全区排行榜第一名可额外获得“iPhone 13 Pro Max 512G”的实物奖励。

2.开放虎年春节活动：

①1月30日—2月6日开放“恭贺新春领红包”活动；

②1月30日—2月15日开放“长假经验不用愁”活动；

③1月26日—2月8日开放“雪照凌霄众人欢、花车道喜为祖国、祝福宝藏众人寻、寻宝奇兵众人夺、仙侠狂欢乐无穷”活动；

④1月26日—2月8日限时出售“8折梵海冥璃礼盒、仙侠令超值包、玄铁铲超值包、寻仙令超值包、采风便当超值包、虎年狂欢卡、仙侠狂欢卡”。

3.虎年春节限时礼出售：

①1月28日—1月31日限时出售“除夕迎新礼”；

②2月1日—2月4日限时出售“春节拜岁礼”；

③2月5日—2月8日限时出售“喜迎财神礼”；

④1月31日—2月8日限时出售“壬寅虎年锦盒”。

4.新增仙尊羁绊解锁的变身技能。

5.新增时光商城，角色在线可获得货币时光玉。

6.调整更新游戏的界面。

7.提高仙童和玄兽药物的叠加上限。

8.非蒸汽平台的用户可至姜乐儿处购买“同庆礼包”。

9.修正部分表情发送失败的问题。