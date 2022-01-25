2022年1月26日 更新说明

【体验调整】
1.添加月报说明，可查看上月资源增减，和跟周围敌对阵营的兵力对比。
2.添加伟业技巧提示，帮助新玩家了解如何完成。
3.去除结婚或结义的近亲限制，比如：现在娶了小乔也能娶其女周妃。
4.为了防止造成误解，现在女性角色只能跟女武将结义。
5.优化其他细节，修复已知Bug。
百度贴吧：英雄黄昏
交流QQ群：789031001
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3.去除结婚或结义的近亲限制，比如：现在娶了小乔也能娶其女周妃。
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