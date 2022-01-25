小年到，更新到——！

各位棋友，大家好！虎年春节将至，提前祝大家过年好！

今日，《天下为棋》掉落重大更新，期待已久的新章节与大家见面了~

不知不觉《天下为棋》抢先体验版已上线两月有余。在过去的两个月里，游戏共经历了18次更新。每一次修复与新增内容都让《天下为棋》向我们所期望成为的优秀作品更进一步，感谢所有喜欢本游戏的朋友们。

值此佳节，《天下为棋》将迎来一次大范围更新，扩充内容，继续向完整版迈进。

【棋局在继续】

第四章结束时，无名氏一行在永月镇爆发了激烈争执，最终决定同往机关城一探究竟。

此次更新，机关城将打开尘封已久的大门。

身为执子者，你可窥探这座曾经威名赫赫又封锁数十年之久的城池，与城内千奇百怪的傀儡机关争斗，还要在布局时小心不断变化的阵法地形。

待深入城内，你将面临一道严苛的考验，新的至尊早已恭候多时。而将一切终结的神秘城主又隐藏着怎样惊天的秘密……

【棋局背后的努力】

新章节与机关傀儡密切相关，怎样将传统概念中木偶、傀儡等艺术形象融入“城”的设计，成为“城”的一部分，兼顾游戏乐趣与可玩性，是制作难点之一。

以“机关”为名的城池，必然在地形上也要适配相关元素。此前章节中的石块、草丛、沼泽、雷泽与冰块等都结合了各章节地图特色，机关城也不例外。同时，正逆阵法的设置也提高了游戏的策略上限。

“机关城”危机四伏，机关傀儡变化万千，无名氏一行将经历怎样的冒险之旅？

新道具、新装备的搭配使用，将为游戏战斗增加更多可能性；机关城内的新地形环境，也将进一步提升策略上限，欢迎各位棋友探索！

此外，我们还对EA已发布内容进行了部分优化。如果您有任何意见建议，欢迎加入我们的官方群讨论：547707736或者给我们发信 tool@east2west.cn

最后，全体制作组，祝大家新春福到！虎年大吉！虎年事事如意旗开得胜！

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