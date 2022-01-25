《葬花》现已支持繁体中文 历史最低价即将来袭

感谢玩家们一直以来的支持与鼓励，临近新春，零创游戏制作组在此给大家拜个早年，祝大家身体健康、事事顺利。

本次更新我们给大家带来两个好消息：

1.《葬花》本地化语言新增繁体中文，让更多人可以尝试了解双花的故事。

2.《葬花》将参与Steam春节特惠，历史最低价将在1月26日来袭。

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