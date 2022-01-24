《葬花》众筹解锁新目标！

各位高尚士下午好！我们是零创游戏。

马上要过年啦，我们在这里提前给大家拜一个早年，祝大家在新的一年里诸事顺遂，万事如意！

众筹进行到第八天的时候，金额已经到达了120000元，非常感谢大家的支持！

现在我们已经开始推进《葬花》主题曲的事了。我们联系上了《曼珠沙华》那首曲子的版权方，邮件交流询问了一下，如果将这首曲子作为游戏主题曲授权中文版并且重新剪辑一个PV的话，授权费比较贵而且也有一定期限。因此我们打算年后再和发行商谈谈，一起讨论下要怎么做，实在不行的话或许要换一种方式了。

我们的Plan B是计划关注一下近年国内比较优秀的二次元古风作曲、作词或社团，特别是历年B站拜年祭的歌曲乐师，然后从中挑选一位合适的创作者进行合作。

希望大家也给我们留言推荐一下你们觉得适合做《葬花》主题曲的乐师或社团，或者列出一些你们觉得比较像是《葬花》主题曲的曲子，给我们提供一些线索和思路。

或许，我们最后会依靠各位提供的信息而实现这首主题曲的创作。

主题曲的发布日期预计在2022年6月左右，敬请期待！

目前，由于众筹数额达到了120000元，我们会新开放五个新目标。

这五个目标分别是：繁体中文版游戏、制作组直播、多国语言版游戏、一首新主题曲《呼钺国灵歌》和日语配音版游戏。



新增的第一个目标——《葬花》繁体中文版其实我们本来就打算做，但是如果我们拥有更多资金，就会投入更多宣发，届时我们不止是会给《葬花》游戏做翻译，还会在海外平台上线《葬花》，让全球的华人都能玩到这款游戏。

第二个目标是制作组直播，如果目标达成，我们会进行一场线上直播。

这次直播会聊一下我们制作葬花的过程并提前透露一些葬花DLC的信息，以及我们一部战棋游戏新作的信息，同时也会在直播的过程中发起游戏周边的抽奖活动。

第三个目标是制作多国语言版的《葬花》。我们至少会给游戏增加日语或英语中的一种版本，再尽量增加更多种语言。

（AVG游戏的文字量非常大，制作多语言的成本比其他类型的游戏要大得多）

第四个目标是制作一首新的主题曲。玩了《葬花》的玩家应该知道，在“葬花线”的最后，呼钺村的村民会唱起灵歌，那是用呼钺国的语言唱出的歌曲。

如果能众筹到这个档位，制作人会试着根据古汉语自创一门语言、找乐团进行合唱，并加上有战国氛围的乐器伴奏

（《葬花》的第一首主题曲风格会比较二次元，而这第二首会非常硬核，我们想加入到原游戏中，达到让人震撼而感动的效果）。

第五个目标是日语配音版的《葬花》，即重新录制一版日语配音，涉及到的配音自然也是游戏内全语音。

如果能达成这个目标，我们会进行投票征集大家对声优人选的意见，然后尽量以大家的期望来实现日语配音版《葬花》。

以上就是我们对于新增的五个目标的介绍，在达成这些目标的同时，我们也会给大家送出新增的回报奖励！

另外，有些回报支持者曾私信询问过，应该如何给我们提供相关信息（比如Cos服装尺码、二选一的档位回报、感谢名单留的名字之类）。我们希望大家将这些信息尽量都提前写在备注里，我们也会在众筹结束后的三月初进行一次统一询问与核对，再开始制作周边。

届时希望大家留意摩点的私信或留言，我们会一一联系大家。

最后，再次感谢各位高尚士对《葬花》的支持！

新年快乐！