【稳定版本0.9.1.116/测试版本0.9.2.355】1.24更新公告

特别提醒：

当前版本的稳定版和测试版将会有略有不同，化神因为还需要调整突破难度和最终成长收益所以暂时不会在稳定版中开放。

更新：

天机大比

天机大比是由天机阁举办的每百年一场的盛会。

天机阁以仙缘为引摆下擂台，若在天机大比中赢得第一，就有机会一觅机缘。

当然奖励不止于此，只要在比赛中获得名次的参赛者，都有机会能获得由天机阁搜集而来的各路奇珍异宝。

要参加天机大比，至少需要有金丹境界，但是因为有仙缘作为奖励，所以在天机大比上不乏已经跨越至元婴境界的大能。

同时也为了让比赛更为公平，在天机大比的斗法中禁止使用法宝和丹药辅助，而金丹和元婴大能之间纯粹的斗法又能给同阶和低阶修士们带来更多的机缘启发，所以即使不能上台参赛，也会有大量的修士前往天机阁观战。

在游戏中的第50年，倪家大少会邀请你一同前往天机阁观摩大比（凑热闹）。

简单的介绍就到这里，天机大比的具体内容放公告里说有点多了，具体的大家可以到游戏里体验（不是因为想偷懒→ →）

优化：

优化了游戏中的帧数表现 调整了一些化神秘术的投放

定元咒由白帝在剧情中赠送，所以无法在灵核兑换处获取了

忘凡咒现在是大比夺冠后的奖励，所以也无法在灵核兑换处获取了 优化了一些功法在回合结束时会导致游戏卡顿的情况 调整了32位游戏的启动方式

现在游戏默认下载的是64位版本，如果需要使用32位版本的话，请到steam库里的觅长生属性中进入测试版页面并在下拉框中选择default32-32位稳定版。

然后关闭属性等steam更新完毕后再启动游戏。 调整了mod框架

由于有些玩家的系统与mod框架冲突，于是我们现在游戏不会默认开启mod框架了。

第一次使用时需要在游戏开始界面的右下角点击开启框架。

并且因为这次调整了游戏本地文件的位置，所以也需要手动移动一下mod的位置。

Bug修复：

修复了拍卖会相关的bug 修复了一些文案错误 修复了灼脉术多次使用效果无法叠加的bug 修复了炼器时炼器大道所加成的灵力没有显示的显示问题 修复了竹山剑法在未触发连击时无法吸血的bug 修复了星辰神念体的特效bug

今日碎碎念：

今天开始尝试在包体中移除32位，希望没什么大事（望天

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游戏并未完成，现在尚处于抢先体验阶段，游戏内容还在不断的开发中，所以不可避免地会出现一些bug和内容缺失。如果发现Bug、或者对游戏有什么意见和想法的话，可以到群里找管理或者到论坛发帖。



官方QQ群：

觅长生-升仙台（官方一群）：908385158 （已满）

觅长生-斗法台（官方二群）：759875274 （已满）

觅长生-东石谷（官方三群）：1045590922 （已满）

觅长生-逸风城（官方四群）：927196001（已满）

觅长生-武陵城（官方五群）：787138498（已满）

觅长生-天星城（官方六群）：603856248（已满）

觅长生-云汐城（官方七群）：1014043596（已满）

觅长生-广陵城（官方八群）：421258215（已满）

觅长生-天机阁（官方⑨群）：305194193（已满）

觅长生-南崖城（官方十群）：328818782（已满）

觅长生-蓬沙岛（官方11群）：600912624（已满）

觅长生-碎星岛（官方12群）：303640436（已满）

觅长生-千流岛（官方13群）：765812024（已满）

觅长生-北宁海（官方14群）：781156534（已满）

觅长生-雷鸣海（官方15群）：563248770（已满）

觅长生-化龙海（官方16群）：922759583（已满）

觅长生-图南海（官方17群）：427140375

觅长生-玄冥海（官方18群）：740232691

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